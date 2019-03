Hemwegcentrale gaat eind dit jaar al dicht

Dat heeft het kabinet vrijdag besloten. Een dag eerder lekte al uit dat de ministerraad op het punt stond de kolencentrale in 2020 te sluiten en toen werd gezegd dat de elektriciteitscentrale in het Westelijk Havengebied vier jaar eerder dicht ging. Nu blijkt de sluiting vijf jaar eerder te komen.



De Amsterdamse kolencentrale moet al eind dit jaar stoppen met het gebruik van kolen voor de productie van elektriciteit. Dat is volgens Nuon de strekking van de wetswijziging die minister Eric Wiebes van Economische Zaken doorvoert. Daardoor wordt het Nuon per 31 december verboden hier kolen te stoken voor elektriciteitsproductie.



Zware maatregelen

Nuon spreekt van een zware maatregelen op heel korte termijn. Niet eens een jaar geleden werd een overgangsperiode afgesproken. Sindsdien heeft zelfs nog investeringen gedaan om de Amsterdamse kolencentrale tot eind 2024 veilig te laten draaien.



Directeur Productie Alexander van Ofwegen spreekt van 'verstrekkende gevolgen'. "Voor ons als bedrijf, maar met name voor onze medewerkers. Zij hadden zich ingesteld op nog 5 jaar zekerheid van werk en inkomen. Het kabinet heeft hier vertrouwen gewekt, maar komt daar nu op terug."



Tweehonderd werknemers

Bij de kolencentrale werken zo'n tweehonderd mensen. Zij hebben vrijdag de boodschap gekregen nog voordat het ministerie het besluit bekend maakte. "Dat waarderen we heel erg," zegt een Nuon-woordvoerder.



Nuon belooft voor iedereen nieuw baanperspectief te ontwikkelen, samen met de ondernemingsraad en de mensen zelf. "We zetten alles op alles om zoveel mogelijk mensen van werk naar werk te helpen," zegt de woordvoerder. Nuon heeft goede hoop een flink deel in te kunnen zetten in andere delen van het bedrijf. "We hebben daar alle vertrouwen in. Het gaat om goed geschoolde technici, heel gekwalificeerd." Er zijn ook wel medewerkers die misschien minder makkelijk een nieuwe baan zullen vinden, maar volgens Nuon gaat dat om een kleine groep.



Compensatie

De komende tijd wordt onderhandeld over de compensatie die Nuon verlangt voor het sluiten van de kolencentrale. Ook het ministerie van Economische Zaken schrijft in een persbericht dat met Nuon zal worden gesproken over 'nadeelcompensatie'. 'Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met het sociaal plan voor de betrokken werknemers.'



Nuon verklaarde zich eerder al bereid om de Hemwegcentrale te sluiten. Destijds, in 2017, werd wel aangedrongen op compensatie om de centrale te ontmantelen en voor het personeel. Toen noemde Nuon een bedrag van 55 miljoen euro.



Hoe dan ook houdt Nuon graag het terrein op Westpoort. Daar heeft Nuon ook nog een andere elektriciteitscentrale, op gas. Ook wil Nuon de ruimte die vrijkomt gebruiken voor duurzame energie.



