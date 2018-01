Hembrugterrein Zaandam krijgt 1000 nieuwe woningen

Het oude fabrieksterrein werd eind negentiende eeuw aangelegd voor de wapen- en munitiefabrieken van de Artillerie Inrichting en werd in maart door het Rijksvastgoedbedrijf te koop gezet. De verkoop past in de strategie van het Rijk om overtollige bezittingen zoals kazernes en gevangenissen af te stoten en helpt bovendien het woningtekort te verminderen. In de metropoolregio Amsterdam gingen eerder al de Bijlmerbajes en het bouwterrein Oostenbrug in de verkoop.



Het hele Hembrugterrein beslaat 42 hectare grond, ABC Planontwikkeling koopt hier 30 hectare van, inclusief de ongeveer 70 gebouwen die op die grond staan.



De oorspronkelijke gebouwen zullen worden behouden en, indien nodig, worden opgeknapt om in te wonen of werken.



