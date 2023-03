Help het voortbestaan van de Poezenboot met deze crowdfunding

Van verwilderde straatkat tot schuwe vondeling: de Poezenboot op het Singel ontfermt zich al decennialang over afgedankte katten, elk jaar redden ze zo’n 250 Amsterdamse poezen. Maar de ark waarop de dieren al 45 jaar bivakkeren moet hoognodig vernieuwd worden: er is hulp nodig.

Op de Poezenboot worden zwerfkatten, vondelingen en gedumpte katten die hulp nodig hebben verzorgd, gevaccineerd, gechipt en gecastreerd. Bij ziekte of verwondingen krijgen ze de nodige zorg. Zodra de poezen beter zijn, gaan de vrijwilligers van de Poezenboot op zoek naar een liefdevol en geschikt huisje.

Op de boot ontstaan steeds meer gebreken en telkens de boel oplappen blijkt niet langer voldoende. Door slijtage aan de fundering, moet de huidige ark nu echt worden vervangen door een nieuwe. “We laten dan wel een stukje geschiedenis los, maar er zit niks anders op,” zegt Judith Gobets, die sinds het ontstaan van de boot met de katten werkt. “We gaan niet wachten tot we echt zinken, dat punt moeten we voor zijn.”

Warme pootjes

De Poezenboot is daarom een crowdfundingactie gestart. “Mensen kunnen zelf bepalen aan welk onderdeel van de nieuwe boot ze willen doneren. We zijn blij met alles, we willen gewoon een praktische, fijne boot, met een kattenluikje. Als het maar functioneel en gezellig is voor de katten,” aldus Gobets.

Het comfort van de katten heeft altijd voorop gestaan bij de stichting. De nieuwe boot wordt duurzaam, energiezuinig, voorzien van goede isolatie en gaat haar eigen energie opwekken door middel van zonnepanelen. “De vloer kan nu soms erg koud zijn, dat vinden poezenpootjes niet fijn. We willen dan ook graag een verwarming die zorgt voor warme pootjes ,” zegt Gobets.

De campagne voor de Nieuwe Poezenboot loopt tot 31 mei. Doneren kan via de Nieuwe Poezenbootwebsite.