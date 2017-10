Helmersbuurt neemt afscheid van populaire wijkagent Jan Okx

Okx was al sinds 1981 in dienst bij de Amsterdamse politie. Sinds 2012 was 'buurtregisseur' van de Helmersbuurt, zoals dat in politiejargon heet. Daarvoor had hij zes jaar lang dezelfde functie in de Bellamybuurt, eveneens in West.



De wijkagent stond vooral bekend om de vele foto's die hij in de wijk maakte en geregeld deelde op sociale media. Daarbij ging het niet alleen om misdrijven die hij hiermee met de buurt deelde, maar ook om andere opvallende zaken die hij tegenkwam. Zo deelden hij ook geregeld kiekjes van buurtbewoners.



De foto's van Okx werden een paar jaar geleden zelfs geëxposeerd in het Bellamy Buurtmuseum. Stadsfotograaf Paul Fennis maakte een selectie van alles wat Okx tijdens zijn werk in de wijk tegenkwam, van een door een zwerver in gebruik genomen boot aan de Bilderdijkkade tot twee lachende kinderen op een schommel bij kinderboerderij Zimmerhoeve.