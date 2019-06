Helm op, van het fietspad: de snorfietser begint het te snappen

Helm op is in orde, maar dan niet op het fietspad rijden. Beeld Amaury Miller

Alsof je in een Amerikaanse politieserie zit. “You have the right to remain silent,” zegt het bevoegd gezag tegen de overtreder van de wet. Maar dit is geen Amerikaanse serie. Plaats van handeling is gewoon de Geldersekade in poppenstadje Amsterdam. En de man die zojuist de fout is ingegaan, rijdt niet in een te snelle patserbak, maar bestuurt een, voor Amerikaanse begrippen, tuttig snorfietsje.

Hoewel hij het recht heeft niets te zeggen, wil de Engelstalige snorfietser wel opgemerkt hebben dat hij dus van niets wist. “Sinds wanneer zijn die regels dan ingaan?” probeert hij kansloos. En daarna: “Maar over dít fietspad mag ik toch wel rijden? Ik rij hier iedere dag.”

Het baat allemaal niets uiteraard, de handhavers schrijven hun bekeuring gewoon uit. Schade: 95 euro. Plus 9 euro administratiekosten. De snorfietser sputtert nog een beetje, met de moed der wanhoop, hoewel: de wanhoop overheerst.

Zonder helm

De Engelsman is een van de weinigen die deze ochtend verstrikt is geraakt in de fuik van het gezelschap speciale snorfietshandhavers van de gemeente. Een week zijn ze nu actief. Het liefst doen ze hun werk zonder media erbij, maar vandaag hebben ze voor de gelegenheid laten weten dat Het Parool even mocht meekijken. Conclusie, na een uurtje op en rond de Nieuwmarkt: de snorfietser houdt zich in overgrote mate aan de regels.

Tientallen rijden er in dat uurtje over de Geldersekade. De handhavers, boa’s te voet met ondersteuning van twee motorrijders, zien het vooral vrijwel allemaal goed gaan.

“Saai? Nee hoor, als mensen zich aan de regels houden, is dat alleen maar goed. Dat betekent dat ze de nieuwe regels begrijpen en dat het daarom onhandig is om gewoon zonder helm of op het fietspad te blijven rijden.”

Slechts een enkeling loopt deze ochtend tegen de lamp. ‘Staandehouding, staandehouding,’ klinkt het over de portofoon als er weer een snorfietser domweg op het fietspad blijft tuffen. Halverwege, ter hoogte van de Bantammerbrug, worden zij naar een rustige plek geleid waar de handhavers tekst en uitleg geven. Meest gehoorde reactie deze ochtend: ik wist van niks. Op de voet gevolgd door: maar hoe moet ik dán rijden?

Nooit honderd procent

In zijn algemeenheid willen de handhavers wel iets zeggen over hun eerste ervaringen van deze week. Dat de meeste snorfietsers het wel doorhebben. En dat er een klein groepje is waardoor hun aanwezigheid en aandacht op straat nodig is, en zal blijven. Alle snorfietsers overtuigen gaat niet lukken, weten zij. “Honderd procent krijg je nooit, maar we moeten er wel naar streven dat zoveel mogelijk mensen zich gewoon aan de regels houden.”

Dat een boete van meer dan honderd euro daarbij nuttig kan zijn, is duidelijk. Dat bekeuring toch geen garantie zijn voor gedragsverandering, is de handhavers al even helder.

“Maandagochtend was een van de eerste staandehoudingen een meisje dat geen helm droeg. Precies dat meisje heeft vanmorgen weer een bon gekregen. Helemaal in tranen. Tja, dan heb je het wel echt zelf gedaan, zou ik denken.”

Er heerst gelatenheid onder de geverbaliseerde snorfietsrijders. Hun verweer klinkt naar slappe smoesjes. Ze zeggen het niet, maar het lijkt erop dat deze laatste snorders-oude-stijl vooral gedacht hadden dat het wel los zou lopen. Een van hen geeft het ook toe: “Ik nam een risico, ik had niet gedacht dat ik ze deze ochtend op deze plek zou tegenkomen.”