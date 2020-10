Helikopters voor opnames Music Festival zorgen voor overlast boven stad

De helikopters vliegen veelvuldig over het centrum. Beeld Josien Wolthuizen

Het gaat om privéhelikopters die zijn opgestegen op de luchthaven van Lelystad, zo blijkt op de website flightradar24. De Amsterdamse politie kon dan ook niets vertellen over de helikopters. Desalniettemin zorgden ze voor veel overlast bij inwoners van het centrum.

De helikopters vlogen boven de stad voor opnames van het Amsterdam Music Festival, zegt een woordvoerder van creatieve broedplaats Capital C, waar ook opnames waren. Volgens hem zijn de opnames intussen afgelopen.

Op de radar is te zien dat de helikopters veel rondjes over de stad maken. Eén van de helikopters leek in beheer van Red Bull te zijn.

Zweeft al zeker een kwartier een helicopter 🚁 boven Centrum Oost. Iemand een idee wat er loos is? — Sidney Smeets (@advocaatsmeets) 18 oktober 2020