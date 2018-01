Helikopterpiloot was ton beloofd voor bevrijding Benaouf A.

In de war

Alvaro G.B. zegt nog altijd in de war te zijn. Hij heeft in zijn verhoor zonder advocaat geprobeerd 'iets te vertellen over een film op Netflix' (en kennelijk niet over het gebeurde rond de vermoede bevrijdingspoging).



Koopman vroeg de rechtbank zijn cliënt vrij te laten.



Advocaat Desiree de Jonge betoogde namens Abdellatif N. dat ook hij moet worden vrijgelaten. Hij heeft weliswaar erkend dat hij met de Colombiaan in de BMW heeft gereden en dat hij met een medeverdachte schroeven, pvc-buizen en andere materialen heeft gekocht in een Praxis-bouwmarkt, maar hij zegt niet te hebben geweten dat daarvan kraaienpoten zouden worden gemaakt om uit vluchtauto's te strooien om de politie af te schudden. Hij zegt ook niet te hebben geweten dat de Colombiaan piloot was, laat staan dat hij betrokken zou zijn bij een bevrijdingspoging.



Ook De Jonge vroeg de rechtbank zijn cliënt vrij te laten.



Aanklaagster Hoekstra vroeg juist beide verdachten in de cel te houden.



Drie bekentenissen

De rechtbank besloot Alvaro G.B. op grond van zijn drie bekentenissen, technisch bewijs en verklaringen van medeverdachten in de cel te houden.



Omdat hij militair vlieger is geweest en omdat er een handleiding voor het vliegen van het bestelde type helikopter is gevonden op het onderduikadres van de verdachten in Amsterdam-Noord, staat voor de rechtbank niet vast dat hij niet in staat zou zijn geweest de helikopter te besturen.



Ook Abdellatif N. blijft vast zitten op grond van het technisch onderzoek en de verklaringen van hemzelf en zijn medeverdachten.



De zaak gaat op 28 maart verder en wordt in september volgens de planning gedurende vijf dagen inhoudelijk behandeld.



