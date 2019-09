Helft van de EMA-expats woont inmiddels in Amsterdam

De bouwlocatie aan de Zuidas waar een kantoor voor het geneesmiddelenbureau Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) wordt gebouwd. Beeld ANP

Tot juli zijn 514 medewerkers naar Nederland verhuisd, blijkt uit een rapportage van de gemeente Amsterdam. Hiervan zijn er 256 in Amsterdam terechtgekomen en 258 elders in het land.

EMA trok in maart in een tijdelijk onderkomen bij station Sloterdijk en zal later verhuizen naar een splinternieuw hoofdkantoor op de Zuidas. Het agentschap zat in Londen, maar besloot naar het vasteland te verhuizen vanwege de naderende brexit.

Amsterdam heeft veel gedaan om EMA deze kant op te halen, maar hierbij rees wel de vraag of de overspannen huizenmarkt de komst van honderden expats aankan. In eerste instantie leken de werk­nemers voorbij te gaan aan Amsterdam. Van de eerste 67 expats die naar Nederland kwamen, kozen slechts twaalf voor een onderkomen in de hoofdstad. In de lichtingen daarna kozen werknemers vaker voor de stad. Inmiddels is de balans fiftyfifty.

Den Haag is populair

Na Amsterdam is Den Haag het meest in trek onder de EMA-expats. Daar wonen zeventig werknemers. De populariteit van Den Haag is ook terug te zien in de cijfers over de schoolkeuze. Van de 623 kinderen zitten de meesten, 121, op de European School The Hague.

Haarlem trok 35 EMA-nieuw­komers, Leiden 20 en Amstelveen, expatstad bij uitstek, 19.

De verwachting is dat uiteindelijk 772 werknemers naar Nederland verhuizen, al dan niet met een gezin. Er komen dus nog 258 verhuizingen aan.

De meeste kinderen gaan naar een internationale school. Slechts 26 kiezen voor het lokale onderwijs op een basisschool nabij. Na de Haagse school is de European School in Bergen de populairste, met 90 aanmeldingen. Het dorp aan de kust kreeg er 10 EMA-huishoudens bij. De internationale scholen in Haarlem, Hilversum profiteren ook van de komst van EMA.

De Amsterdamse internationale scholen zijn minder populair. AICS trok 22 leerlingen, de British School 15 en de International School Amsterdam 5. Het Lycée Francais heeft 20 EMA-kinderen, maar die school zit zowel in Den Haag als in Amsterdam.

De begeleiding van de gemeente gaat verder dan hulp bij de zoektocht naar een huis en een school. Partners van de EMA-werknemers kunnen carrièreadvies krijgen, ook is hulp mogelijk bij het vinden van een huisarts of tandarts en bij de import van huisdieren. Inmiddels zijn 426 werknemers en gezinsleden begonnen aan een cursus Nederlands.