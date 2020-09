Helft overlasttoeristen betaalt boete niet (en komt ermee weg)

Ruim de helft van de buitenlandse toeristen die in Amsterdam een boete krijgen voor overlast zoals wildplassen of autoslapen betaalt die niet en komt ermee weg.

Van de ruim 2000 boetes die in 2019 door handhavers werden uitgeschreven aan buitenlandse bezoekers, is tot op heden slechts 47 procent betaald. Het gaat om de meest hinderlijke overtredingen van toeristen die vooral het leven van binnenstad­bewoners onplezierig maken zoals wildplassen en -poepen, openbaar dronkenschap en overnachten in de auto. De boetes worden niet betaald, omdat dit geen gevolgen heeft.

Na het sturen van een aanmaning stopt de gemeente Amsterdam met de invordering van de boetes in het buitenland, omdat de kosten van de vertaling en het incassotraject niet opwegen tegen de opbrengst, antwoordt een zegsvrouw van de gemeente desgevraagd. Ook bij parkeerboetes is er weinig bereidwilligheid om te betalen voor een boete. Omdat Duitsland niet meer meewerkt met het verstrekken van adresgegevens van voertuigeigenaren die geen parkeergeld hebben betaald, is ook voor deze overtreding de betalingsgraad gezakt tot onder de helft (49 procent), zegt het stadsbestuur na vragen van het CDA.

Parkeerboetes zijn al veel langer een probleem, maar dat veel overlastboetes niet worden betaald is opmerkelijk omdat Amsterdam via juist strenge handhaving grip probeert te krijgen op de overlast door toerisme.

Posters

Boetes zijn daarbij een belangrijke pijlers: via posters en een campagne worden bezoekers aan de Wallen gewaarschuwd dat op overtredingen zoals alcoholgebruik en het op straat gooien van afval direct een boete à 95 euro volgt. Maar in werkelijkheid kunnen buitenlandse bezoekers zich er ongestraft misdragen, en in de helft van de gevallen doen zij dat ook.

Tot 2015 incasseerde de landelijke boete-instantie CJIB de proces-verbalen die Amsterdamse handhavers uitgeschreven, de gemeente kreeg een vaste vergoeding per boete. Maar die vergoeding werd in 2015 door het kabinet geschrapt. Toen besloot Amsterdam om het invorderen van de bestuurlijke boetes zelf te organiseren.

De betalingsgraad van boetes door buitenlanders was in 2017 met 23 procent nog veel lager. Er worden pogingen ondernomen dat te verbeteren door de invoering van mobiele pinapparaten. Negen van de tien toeristen die van handhavers het verzoek krijgen de boete meteen af te rekenen, doen dat ook, blijkt uit een proef die voor de corona-uitbraak is gehouden. De proef wordt doorgezet tot in 2021. Dan valt het besluit of handhavers standaard een pinapparaat krijgen.

Wielklem

Ook het innen van parkeerboetes blijft lastig. Door buitenlandse kentekens sneller een wielklem te geven, waardoor zij gedwongen worden om de boete in Amsterdam te voldoen, wordt geprobeerd meer mensen te laten betalen. Ombudsman Arre Zuurmond hoopt dat Amsterdam samen met het kabinet optrekt om Duitsland zo ver te krijgen wél weer adresgegevens te verstrekken van foutparkeerders. “Het argument van Duitsland, privacyschending, gaat hier niet op. Je moet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor dingen die je verkeerd doet.”