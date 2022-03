Helft minder gevlogen, toch te veel vliegherrie

Een vliegtuig van EasyJet nadert een landingsbaan van Schiphol. Beeld Getty

Volgens luchtvaartinspectie ILT heeft het vliegverkeer van en naar de Buitenveldertbaan vorig jaar te veel herrie gemaakt. Dat is verrassend, omdat in 2021 net 257.500 vluchten op Schiphol zijn gestart en geland, ruwweg de helft van het aantal in topjaar 2019. Toen overschreed het vliegverkeer de geluidsregels bij de Buitenveldertbaan ook al.

Hoe het komt dat er ondanks de halvering te veel lawaai is, zegt de Inspectie Leefmilieu en Transport (ILT) in haar jaarverslag over Schiphol nog niet te weten. Daarover moet later dit jaar meer duidelijkheid komen. Waarschijnlijk is de overschrijding het gevolg van het langdurige onderhoud aan de Polderbaan, de belangrijkste baan van Schiphol, die in 2021 vijf maanden buiten gebruik was - in plaats van de drie die waren gepland.

Het vliegverkeer moest toen over andere banen worden uitgesmeerd. Ook zouden weersomstandigheden een rol kunnen spelen.

Ingrijpen niet mogelijk

Ingrijpen kan de Inspectie sowieso niet; de luchtvaartsector kan geluidsregels straffeloos overtreden. Al sinds 2015 liggen de normen door getalm in Den Haag niet vast in een wet, zodat er geen maatregelen afgedwongen kunnen worden. In het jargon van het verantwoordelijke ministerie van Infrastructuur heet dat ‘anticiperend handhaven’. Het is de bedoeling dat de regels dit jaar alsnog worden vastgelegd, maar die gelden niet met terugwerkende kracht.

De luchtvaartsector heeft zich volgens de inspectie ook niet gehouden aan de regels voor het gelijktijdig gebruik van de zes start- en landingsbanen van Schiphol. Zo moet de luchtverkeersleiding bij voorkeur banen gebruiken waarvan vliegroutes over het minst dichtbevolkte gebied voeren: de Kaagbaan en de Polderbaan.

Dat gebeurde in 2021 in 60 procent van de vluchten. Maar vaak wordt daar, vanwege drukte overdag, een derde baan bijgezet. Dat moet dan wel een baan zijn die de minste hinder oplevert, maar dat is volgens ILT onvoldoende gebeurd. Ook hierop kan ILT niet ingrijpen en wordt de oorzaak nog uitgezocht.

Luchtverkeersleiding bepaalt

Overigens is het in beide gevallen niet Schiphol zelf die de overtredingen veroorzaakt. Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) bepaalt waar en vanaf welke banen wordt gevlogen, Schiphol stelt deze alleen beschikbaar.

De totale geluidshinder door vliegverkeer kwam op gemiddeld 60,1 decibel uit, maar de herrie per vlucht is gemiddeld gestegen. De inspectie wijt dit aan het feit dat er relatief veel vrachtvluchten zijn uitgevoerd - onder meer voor vaccinvervoer. Specifieke vrachtvliegtuigen zijn over het algemeen groter, ouder en lawaaiiger dan passagierstoestellen die vanwege reisbeperkingen juist minder vanaf Schiphol vlogen.

Het aantal ernstig gehinderden, zowel overdag als ’s nachts, nam af, wat voor de hand ligt vanwege het sterk afgenomen aantal vluchten. Wel wordt steeds vaker door mensen die verder van Schiphol af wonen over vlieghinder geklaagd.