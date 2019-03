Helft horeca start met dubieus geld: gemeente voert strijd op

Strikter oordeel vergunningen en extra training ambtenaren tegen risicovolle financiering

Ambtenaren die de aanvragen moeten beoordelen, leren 'risicovolle financieringsconstructies en bedrijfsstructuren' te herkennen. Een slim informatiesysteem moet aanvragen met verhoogd risico signaleren.



Halsema gaat met wethouder Udo Kock van Economische Zaken praten met de banken, omdat die het midden- en kleinbedrijf nu maar moeizaam leningen geven. Daardoor wijken ook bonafide ondernemingen uit naar onderhandse leningen.



In het onderzoek zijn 337 vergunningaanvragen voor horeca bestudeerd door gemeente, politie, justitie, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU). In 177 gevallen ging het om de verlenging van een vergunning, 160 keer betrof het een nieuwe of over te nemen zaak.



In 81 gevallen van die laatste categorie (51 procent) wilde de aanvrager zijn onderneming met een onderhandse lening financieren. Bij de verlengingen was 53 keer sprake van buiten de bank om geleend geld (30 procent).



In het centrum mikte 56 procent van de aanvragers op onderhands geleend geld, in Zuidoost en Oost was dat zelfs 67 en 71 procent.



Aflossingstermijnen

Vaak lenen deze ondernemers geld van familie of vrienden, maar ook leveranciers, aandeelhouders of andere zakenrelaties springen bij. De rentes variëren van 0 tot 12 procent en soms zijn er onduidelijke of geen aflossingstermijnen afgesproken.



De herkomst van het geleende geld blijft in vele gevallen ook na doorvragen onduidelijk. Om dat te veranderen neemt Halsema de belangrijkste aanbevelingen van de onderzoekers over in haar maatregelen.



Striktere controle op onderhandse leningen is onderdeel van de strijd tegen 'ondermijning' van de samenleving door criminelen of andere malafide figuren die zich invreten in de bovenwereld.