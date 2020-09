Helft bewoners verpleeghuis Anton de Kom in Zuidoost besmet met corona

Verpleeghuis Anton de Kom in Zuidoost. Beeld Google Streetview

De uitslag van de test kwam donderdagavond binnen. De zorgorganisatie Cordaan waar het huis onder valt, is nu druk bezig familie van de bewoners in te lichten.

Hoe het virus in het huis terecht is gekomen, is volgens Cordaan nog een raadsel. Donderdag bleken twee bewoners lichte verschijnselen te hebben. “Het waren heel a-symptomatische verschijnselen, ze hadden vrijwel geen verschijnselen. We hebben die twee mensen laten testen en uit die testen bleek dat het om corona ging. Vervolgens zijn we iedereen preventief gaan testen. Gisteravond bleek dat de helft van de bewoners en zeven medewerkers zijn besmet,” aldus Sjoerd Beumer van Cordaan.

Alle mensen die besmet zijn geraakt hebben lichte verschijnselen, er is vooralsnog niemand naar het ziekenhuis gebracht.

Beumer: “Dit verpleeghuis is tot nu toe gespaard gebleven. Bewoners mochten bezoek ontvangen volgens de bezoekregeling en met inachtneming van de anderhalve meter afstand. Lukte dat niet dan moesten ze mondkapjes dragen,” aldus Beumer.

Het Anton de Komhuis waar dertig mensen wonen, is een huis voor Surinaamse ouderen met dementie of ‘mensen die de Surinaamse leefcultuur omarmen’.