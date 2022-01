Helemaal van hout is Haut niet, maar de toren is onmiskenbaar een aanwinst

Het gaat maar door: opnieuw is er een opzienbarend gebouw in Amsterdam opgeleverd. Dit keer een hybride houten toren vlak bij metrostation Spaklerweg. Team V Architectuur en ontwikkelaar Lingotto hebben een driehoekig kavel listig uitgebuit met Haut, zoals het gebouw heet.

Kansloze expeditie: de nieuwste woontoren van Amsterdam bezoeken met een zicht van hooguit veertig meter vanwege dichte mist. Vanaf het Amstelstation doemt alleen een vaag gevaarte op. Maar goed, omdat bouwvakkers nog bezig zijn, is het eenvoudig binnendringen in de appartementen en is er een goed beeld te vormen van Haut.

Mist vermindert natuurlijk wel het woongenot voor de bewoners van de hoogste etages: weg is het beloofde panorama.

Haut is Frans voor hoog – en dat is ie, met zijn 21 verdiepingen. Haut is ook hout want dit is de eerste houten woontoren van de wereld. Niet helemaal waar, trouwens. Haut is om precies te zijn een hybride toren met een betonnen kern, een hoofddraagconstructie van hout, staal op de punt en veel, heel veel glas. Dergelijke wolkenkrabbers zijn te vinden in Noorwegen en Oostenrijk, maar die hebben een kantoorfunctie.

Oostenrijks productiebos

Het vurenhout is afkomstig uit een Oostenrijks productiebos, dat – zo beweert de ontwikkelaar – in twee uur weer is aangegroeid. Kom dus maar op met dat hout, want het is duurzamer en vermoedelijk gezonder om in te wonen dan in beton. Vlak over de grens in Duitsland is het hout in platen gezaagd, zogeheten cross laminated timber (CLT), zodat het eenvoudig op de bouwplaats gemonteerd kon worden.

Dat er toch beton nodig is, heeft meerdere redenen. Beton waarborgt de stijfheid van de constructie en vangt de trillingen van de nabijgelegen spoordijk beter op. De afdichting van de buitenkant is in een moordend tempo voltrokken – vocht is immers de grootste bedreiging voor de houten hoofddraagconstructie in de appartementen. De plafonds, de vloeren en wanden zijn van CLT-elementen die we verder terugzien in de trappenhuizen.

Hier is opnieuw een correctie op zijn plaats: helemaal van hout zijn de vloeren niet. Er is een bovenlaag van beton die geluidsoverlast moet tegengaan. Een koper van een luxueus appartement – want dat zijn de bijna zestig woningen – wil geen geklos boven zijn of haar hoofd. Maar liefst zeventien woningtypes komen in Haut voor, zelfs een paar maisonnettes. De kopers waren al in een vroeg stadium betrokken bij de inrichting.

Vanzelfsprekend is het penthouse de kers op de taart, met een dakterras. Daarnaast liggen verzonken zonnepanelen en een gevelreinigingsinstallatie die gelukkig niet vanaf de openbare weg zichtbaar is.

Beeld Desiré van den Berg

Brandveiligheid

Haut is een brandveilige toren. Bij een innovatief hout-hybride gebouw wordt extra goed op de engineering gelet. Met een combinatie van maatregelen als voorzetwanden, een sprinklerinstallatie en de zelfdovende eigenschappen van het verlijmde dikke hout is een brandje kansloos.

Wat valt er buiten te merken van al dat Oostenrijkse hout? Eigenlijk alleen de betimmering van de plafonds boven de balkons. Stevige balken sieren het plafond in de toekomstige health-en wellnessclub op de begane grond en verder is de centrale entree in hout afgewerkt. Het plintgedeelte waarop de toren rust, is eveneens van beton om het geheel een solide basis te geven.

De lage vleugel daaromheen heeft daarentegen weer wel een houten draagconstructie. Daar profiteren de bewoners van de onderste etages van, die de beschikking hebben over royale groene terrassen.

Het driehoekige kavel waarop Haut staat, is ten volle uitgebuit door Team V Architectuur. Het mooie is dat het gebouw vrijstaat van zijn omgeving, wat je over het algemeen niet van de bebouwing in Amsterdam kunt zeggen. Dat maakt overal een verrassend uitzicht mogelijk, over de Amstel, het Amstelkwartier, de Watergraafsmeer en het Bajeskwartier, dat moet uitgroeien tot een groene verticale stadswijk.

Anders dan gelijksoortige torens

Wat Haut doet afwijken van gelijksoortige traditionele torens is dat de vier zijden in- en verspringen ten opzichte van elkaar, en dat zonnepanelen onmerkbaar zijn verwerkt in de donkere vlakken tussen de appartementen. Aan de oostkant, die uitziet op het spoor, arceren de schuine gevelbanden de trappenhuizen. Spannend zijn de inkepingen op de spitse kop van Haut; je moet vermoedelijk hoogtevrees overwinnen om het balkon te betreden dat slechts is afgeschermd met een glazen balustrade.

In de nieuwe generatie woontorens is Haut onmiskenbaar een aanwinst door zijn elegante en speelse verschijning. En dat op een plek aan de Amstel/Omval die je slechts één keer kunt benutten. Want dat het hout ooit in de versnipperaar terechtkomt, lijkt onwaarschijnlijk.