Heleen Verwijs: ‘Een besmette dementerende is nauwelijks te isoleren’

Heleen Verwijs (43), specialist ouderengeneeskunde bij Amsta. Beeld Marc Driessen

“Het klinkt tegenstrijdig, maar ik zie in deze weken bij voorkeur zo min mogelijk patiënten. We doen er alles aan te voorkomen dat de kwetsbare groepen in onze huizen besmet raken. Ik doe een groot deel van het werk op afstand, op basis van informatie van de verzorgenden, om de bewoners zo min mogelijk risico te laten lopen besmet te raken. Als het nodig is, ga ik de patiënt natuurlijk zelf zien, en is er telefonisch contact met familie.

Wij zijn met veertien specialisten ouderengeneeskunde eindverantwoordelijk voor de medische behandeling van mensen in de woon- en zorgcentra en kleinschalige woonvoorzieningen van Amsta. Ik ben verantwoordelijk voor drie vestigingen. De afgelopen weken heb ik ervaren als een coronasneltrein die op ons afkwam. We zijn intensief bezig geweest om alle protocollen op orde te krijgen. Met het hele team hebben we ons vragen gesteld. Hoe bereiden we ons hierop voor? Hoe houden we het virus buiten de deur?

Wij hebben onze vestigingen redelijk snel gesloten voor bezoekers, daar ben ik blij om. Onze bewoners zijn zó kwetsbaar, je doet tegen dit virus weinig. Dus ging de deur dicht. Dat was een heel moeilijke beslissing, maar volgens ons de enige juiste.

Veel patiënten bij ons hebben vergevorderde dementie. Zij hebben vaak niet alles door. Dat is een geluk bij een ongeluk. Maar ze zijn ook nauwelijks geïsoleerd te houden als ze besmet zouden zijn, je kan ze nauwelijks op hun kamer houden. Ze blijven rondlopen door het huis en kunnen daardoor medebewoners besmetten.

Ruim een week geleden had ik weekenddienst, dan ben je verantwoordelijk voor alle locaties van Amsta in Amsterdam. Toen kwam op zaterdag het bericht binnen dat een patiënt een positieve testuitslag had. Er waren al maatregelen genomen. We moesten besluiten welke stap er nu gezet moest worden. Dat was heel heftig.

Een bewoner is overleden door corona. Ik vond het vreselijk voor de bewoners, het personeel en vooral voor de familie. Wat erg is dit voor hen. Je voelt je zo machteloos, er is zo weinig dat je kunt doen. Gelukkig houden we goed contact met familie. Er is over het algemeen gesproken veel wederzijds begrip en medeleven.

Wij houden ons staande. Het is hard werken, veel stress, veel overleg, onder moeilijke omstandigheden.

Je bent de hele dag bezig. ’s Avonds probeer ik nog de webinars te volgen, het nieuws en alle relevante informatie die nodig is om zo goed mogelijk voor onze bewoners te zorgen. Af­gelopen zondag heb ik wel even afstand genomen. Ik ben met mijn gezin een wandeling op een rustige plek gaan maken. Je kunt niet altijd aan staan.”

Dit is de eerste aflevering van een serie waarin Het Parool zorgverleners volgt. Donderdag volgt huisarts Marike de Meij, zaterdag ic-verpleegkundige Martine Minnema.