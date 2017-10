Hele klas van ROC Top in Noord al drie keer gezakt

We hebben ze ook extra examen­training geboden Woordvoerder Wendy Oorthuis

'Het is heel frappant dat een hele klas zakt. Dit is kwalijk voor het imago van het mbo. Het is ernstig dat zestien leerlingen nu geen diploma hebben.' Studenten zouden ook zijn uitgeschreven van de opleiding.



Volgens ROC Top klopt dat laatste in elk geval niet. Woordvoerder Wendy Oorthuis zegt dat het een eigen keuze is om je niet meer in te schrijven en dat er alles aan is gedaan om de studenten het best mogelijke onderwijs te geven.



Examen­training

"We hebben ze ook extra examen­training geboden voor het laatste examen en de mogelijkheid de examens in te zien nadat ze gezakt waren, maar lang niet iedereen heeft daar gebruik van gemaakt."



Hoe de hele klas drie keer kon zakken, kan de school nog niet verklaren. Oorthuis vermoedt dat de studenten, die van mbo 3 kwamen, het niveau van de mbo 4-opleiding hebben onderschat.



"Wij vinden het ook vervelend dat ze het niet hebben gehaald. Maar op andere locaties zijn studenten voor dezelfde examens wel geslaagd."



