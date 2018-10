Hele bestuur Roze in Blauw Amsterdam treedt terug

Een woordvoerder van de politie benadrukt dat de terugtreding niet betekent dat het bestuur is opgestapt. De huidige leden blijven aan tot een nieuw bestuur is gevormd.



De drie leden uit het vorige bestuur, die achterbleven nadat mede-oprichter en voorzitter Lust weg ging bij de politie, gaan 'op een andere manier verder'. Ze zijn om uiteenlopende redenen gestopt, aldus de woordvoerder.



'Samen met het COC staan we pal voor de belangen en positie van de lhbtiq-gemeenschap in Amsterdam. Door het uitgebreide netwerk van de politie binnen deze gemeenschap is de kennis en werkwijze verankerd binnen onze organisatie,' aldus de politie. 'Dat is niet afhankelijk van personen of een beperkte groep.'



Roze in Blauw Amsterdam blijft ook gewoon 24 uur per dag beschikbaar.



Slagkracht

Peter de Ruijter, voorzitter van COC Amsterdam, uit in een open brief aan hoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg zijn zorgen over het vertrek van Lust en het terugtreden van het bestuur.



'Van een afstandje bekeken ontstaat nu het beeld dat het bij de politie intern rommelt rondom de aandacht voor (LHBTIQ+) diversiteit en de invloed dat dit kan hebben op de externe slagkracht van de politie bij het bestrijden van discriminatie en gerelateerd geweld (hate crime).'



Lust besloot de politie vorige maand te verlaten om zich volledig op haar tv-carrière te richten. In een interview met Het Parool vertelde ze dat ze na de opnames van Ellie op Patrouille door de politieleiding voor het blok werd gezet: ze moest kiezen tussen haar tv-carrière of de politie.