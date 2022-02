‘Heldhaftige’ gijzelaar vluchtte op eigen houtje, dader eiste 200 miljoen in cryptovaluta

Politiecommandant Frank Paauw, locoburgemeester Rutger Groot Wassink en René de Beukelaer van het Openbaar Ministerie geven een persconferentie over een gijzeling. Beeld ANP

Na afloop bleek dat vier mensen een bezemkast in waren gevlucht, waar ze al die uren in angst zaten opgesloten, zonder dat de met een automatisch wapen en een pistool gewapende gijzelnemer dat in de gaten had.

Op politie geschoten

Op de bovenverdiepingen van het Hirschgebouw, waar de Apple Store op de begane grond is gevestigd, zaten nog zo’n 65 personen uren vast voordat ze door de politie konden worden bevrijd. Alle gegijzelden zijn fysiek ongedeerd gebleven.

De gijzelnemer had rond 17.30 uur met een automatisch wapen zeker vier keer op de eerst arriverende politiemensen geschoten, nadat een overval op de Apple-zaak was gemeld. Of hij vaker schoot, moet nog uit onderzoek blijken. Binnen nam de dader de Engelsman onder schot. Hij dreigde zichzelf bovendien op te blazen met een bomvest. Nadat hij was aangereden, was hij nog aanspreekbaar. Wat hij heeft gezegd, is niet bekend. In de woning waar hij verbleef en een woning waar hij geregeld kwam is dinsdagavond huiszoeking gedaan.

De gijzelnemer, die een strafblad heeft voor wapenbezit, belde vanuit de Apple Store zelf de politie. Hij eiste 200 miljoen aan cryptovaluta. “Hij hield de gijzelaar onder schot en dreigde zichzelf met een bomvest op te blazen, dus we namen de zaak meteen zeer serieus,” zei hoofdcommissaris van politie Frank Paauw in de nacht van dinsdag op woensdag op een persconferentie in het hoofdbureau van de Amsterdamse politie.



Gijzelnemer vroeg water

De ‘driehoek’ van locoburgemeester Rutger Groot Wassink, hoofdofficier van justitie René de Beukelaer en hoofdcommissaris Paauw liet de wijde omgeving van het Leidseplein afzetten en riep de bijstand in van de Dienst Speciale Interventies en andere specialistische eenheden van bijvoorbeeld de Koninklijke Marechaussee en het leger.

Rond 22.30 uur vroeg de gijzelnemer om water. Met een robot werd een flesje naar de deur van de winkel gereden. De gijzelaar moest dat pakken, waarschijnlijk terwijl hij onder schot werd gehouden, en rende ineens weg. de gijzelnemer volgde hem, waarna het lid van het arrestatieteam hem kon aanrijden.

Hoofdcommissaris Paauw sprak van ‘een soort heldenrol’ voor de gijzelaar, die ‘in een split second’ handelde. “Het is altijd vreselijk de beelden te zien van een verdachte die wordt aangereden, maar ik denk dat de meeste mensen gelet op de situatie van dat ogenblik blij zijn dat het gebeurd is. ik spreek alvast mijn waardering uit voor het scherp en direct handelen van de collega’s.”

Hoofdofficier van justitie René de Beukelaer benadrukte dat de chauffeur die de gijzelnemer aanreed ‘als getuige’ betrokken wordt in het onderzoek of hij rechtmatig en proportioneel handelde. “We hebben een heftige avond achter de rug in Amsterdam. Nu is het aan het Openbaar Ministerie en de politie al het gebeurde te gaan duiden.”

Gijzelaar was klant

De 44-jarige Engelse gijzelaar was waarschijnlijk als klant in de Apple store. De strategie van ‘de driehoek’ was ‘met de gijzelnemer in onderhandeling gaan, hem uitputten en, als de mogelijkheid zich voordeed, te overmeesteren’.

De driehoek wil niet zeggen of de verdachte bekend was in de (psychische) zorg. Hij droeg ‘iets van een bomgordel’, maar onderzoek moet uitwijzen wat hij precies bij zich droeg. Hoofdofficier De Beukelaer: “We kunnen niet zeggen dat het niks was.”