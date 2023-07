Heldenspeld voor grondleggers van Ruigoord: ‘Zonder jullie had dit niet bestaan’

Een redactievergadering van de (semi-)literaire krant (dan wel het magazine) Het Gewicht in Ruigoord, in augustus 1977. Uiterst rechts staat bewoner Hans Plomp, die donderdag werd onderscheiden met een heldenspeld. Beeld Paul van Riel/ANP

“Ruigoord is een van de oudste culturele vrijplaatsen en zit in het dna van Amsterdam,” zei Van Buren tijdens de opening van festival Landjuweel, dat dit weekend plaatsvindt. “Zonder deze vier grondleggers had Ruigoord niet bestaan.”

Samen met de pastoor van de Sint-Gertrudiskerk namen dichter Hans Plomp en schrijver Gerben Hellinga het initiatief om de huizen in Ruigoord te kraken. ‘Door de inzet van Plomp en Hellinga veranderde Ruigoord van een verlaten dorp in een bruisende creatieve gemeenschap en cultureel bolwerk,’ schrijft de gemeente. In de kerk werden lezingen, muziekoptredens en andere culturele activiteiten georganiseerd.

Ruigoord – dat dit jaar vijftig jaar bestaat – was ooit een eiland in de Houtrak, een gebied dat werd ingepolderd in 1873 bij de aanleg van het Noordzeekanaal. In de polder ontstond een dorp voor een honderdtal landarbeiders, met woningen, een kerk, een school en een winkeltje.

In de jaren zestig werd het gebied rond Ruigoord aangewezen als industrieterrein. De bewoners moesten verhuizen en Ruigoord zou verdwijnen.

Ballonnenfeest

Rudolph Stokvis was ‘een van de drijvende krachten’ achter het cultureel genootschap Amsterdams Ballon Gezelschap dat het Vliegerfeest organiseerde; nu bekend als het jaarlijkse Ballonnenfeest in Paradiso. Ook organiseerde hij het festival Landjuweel, dat dit weekend plaatsvindt.

Van der Linden initieerde samen met Stokvis culturele reizen voor het Amsterdams Ballon Gezelschap met de iconische Luchtbus, onder meer naar Marokko en India. ‘Zij schreef verslagen van de reizen en legde het dagelijks leven, en daarmee de geschiedenis van de Ruigoordgemeenschap, vast,’ stelt de gemeente.

Voortbestaan

In maart werd bekend dat kunstenaarskolonie Ruigoord na jaren van onzekerheid de toezegging heeft gekregen dat het nog zeker 25 jaar op zijn plek in het havengebied mag blijven. Het aantal ateliers mag worden uitgebreid en ook is er (in ieder geval) de komende tien jaar plek voor het organiseren van festivals.

“In de afgelopen vijftig jaar is het voortbestaan van de culturele vrijplaats in het Westelijk Havengebied lang niet altijd zeker geweest,” zei wethouder Van Buren in haar speech. “Daarom is het zo mooi dat we in het jubileumjaar duidelijkheid hebben kunnen geven en de energietransitie in de haven en Ruigoord naast elkaar kunnen blijven bestaan.”

Ter ere van het jubileum is de kunstenaarskolonie omgetoverd tot een duurzame, gratis toegankelijke kunstroute: de Oase van Verwondering.