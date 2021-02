Heldenspeld voor 300 vrijwilligers die avondklokrellen hielpen voorkomen

Mohamed El Fakiri en burgemeester Halsema op Plein ’40-’45. Beeld Mohamed El Fakiri

Na de rellen in de Molukkenstraat en Osdorp gingen driehonderd buurtmoeders en -vaders, belangengroepen, moskeeën en jongerenwerkers de straat op. Hun doel: praten met jongeren en ze naar huis sturen. Het initiatief werkte en in veel buurten bleef het door de inzet van de buurtbewoners rustig.

Om die reden reikte de gemeente vrijdag een Heldenspeld uit aan Mohamed El Fakiri, secretaris van de Raad van Marokkaanse Moskeeën Noord-Holland en ‘symbool voor alle vrijwilligers’, aldus de gemeente. “Ik schrok van de beelden van de rellen. Het deed me pijn,” aldus El Fakiri. Hij deed een oproep in een Whatsappgroep met vijftig Marokkaanse moskeeën, contacteerde de politie in Amsterdam en stuurde tientallen vrijwilligers de straat op.

Kippenvel

El Fakiri: “We zijn de buurten ingegaan en hebben gepraat met de jongeren. We merkten dat als je respect toont, je ook respect terugkrijgt.” Volgens El Fakiri hebben de moskeeën een maatschappelijke functie. “De jongeren kennen ons. Ze wilden luisteren.”

Zes avonden lang gingen El Fakiri met de buurtbewoners de straat op. “Soms stond ik voor een groep van dertig jongeren. Ik kreeg kippenvel door het praten met die jongens. We vroegen ze alsjeblieft naar huis te gaan en legden uit dat ze juist moesten meehelpen in deze moeilijke tijden, in plaats van zich tegen de regering en de politie te keren. Jullie zijn goede jongens, zeiden we, en we gaven hen een box.”

Bedankje

De gemeente prijst de werkwijze van de vrijwilligers. ‘Zij gingen vroeg in de avond de straat op om jongeren aan te spreken die mogelijk wilden gaan rellen. Doordat ze de jongeren ter plekke aanspoorden naar huis te gaan, bleef het overal rustig. Al die vrijwilligers samen leverden een enorme bijdrage aan het herstel van de rust in de stad.’

El Fakiri ontving de speld voor het Glazen Huis op Plein ’40-’45 in Nieuw-West. Op de houten platen die de ruiten beschermen, staan hartenkreten uit de buurt om elkaar te steunen in deze moeilijke periode.

Maandag ontvingen ongeveer duizend agenten een bijzonder speldje van de gemeente, voor hun inzet tijdens de avondklokrellen. Ook werd er taart afgeleverd op veertig politiebureaus.