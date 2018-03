Held redt hond uit ijswater in Vondelpark

Ilona (65) liep toevallig door het Vondelpark toen ze zag hoe het ijs onder de poten van de viervoeter brak. Khaidem Neblett was op dat moment ook in het Vondelpark en aarzelde geen moment. Hij snelde te hulp en dook het water in.



"Ik zou me hopeloos voelen bij de gedachte dat een hond, of welk leven dan ook, daar zomaar zou zinken," vertelt Neblett tegen AT5.



Samen met de hond zwom de man naar een eilandje, de dichtstbijzijnde droge plek. Daar wachtten zij samen op de hulpdiensten.



Overmeesterd door de kou

"In het begin had hij er nog wel pret in, maar dat veranderde snel," zegt Ilona. Neblett strandde in slechts zijn boxer op het eilandje en werd al snel bevangen door de kou.



De hulpdiensten, inclusief dierenambulance, waren snel ter plaatse en konden warmtedekens op het eilandje gooien. Met een soort vlot werden de hond en de redder naar de kant gebracht.



Tegen de tijd dat Neblett op de brancard lag was hij door de kou niet meer in staat om te praten. Hij kwam later weer bij zinnen en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. De hond en zijn baasje vertrokken in de dierenambulance.



Neblett is in zijn thuisland Trinidad en Tobago niet onbekend; hij is daar een van de beste taekwondoka's. Hij is in Amsterdam voor een taekwondokamp.