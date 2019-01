Heinekenontvoerder wilde geldtransport overvallen

Dat bleek woensdag tijdens een inleidende zitting in de strafzaak tegen Meijer en zijn zoon Rudi (26). Derde verdachte in de zaak is Laurens Boellaard, zoon van Heinekenontvoerder Jan Boellaard.



Frans Meijer werd op 2 oktober neergeschoten door een gealarmeerde motoragent. Een buurtbewoner had de politie gebeld omdat Meijer en zijn zoon zich verdacht zouden hebben gedragen. Het duo had kogelvrije vesten aan en droeg plaksnorren. De politieman schoot toen bleek dat Meijer een vuurwapen had.



Rollator

Meijer herstelt nog van het opgelopen letsel aan zijn benen. Hij verscheen woensdag in de rechtszaal met een rollator en verblijft in het penitentiair ziekenhuis in Scheveningen.



De rechtbank bepaalde dat Meijer voorlopig blijft vast zitten. De inhoudelijke planning van de zaak staat gepland voor 8 maart. Ook zijn zoon blijft in de cel. Het voorarrest van Laurens Boellaard is al eerder opgeschort.



Ontsnapping

Frans Meijer was in 1983 verantwoordelijk, met onder anderen Jan Boellaard, Willem Holleeder en Cor van Hout, voor de ontvoering van biermagnaat Freddy Heineken en diens chauffeur.



Meijer ontsnapte in 1985 uit het Pieter Baan Centrum, de observatiekliniek van justitie. In 1994 spoorde Peter R. de Vries hem op in Paraguay, waar hij een nieuw leven was begonnen. Na lang touwtrekken is hij in 2002 aan Nederland uitgeleverd om zijn straf voor de ontvoering uit te zitten. In 2005 kwam hij vrij. Zoon Rudi is een telg uit het Paraguyaanse gezin van Meijer.