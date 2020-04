Heineken: twee maanden geen huur voor 700 cafés en restaurants

Beeld ANP

De brouwer had vorige maand al een huurregeling getroffen voor de 130 cafés en restaurants waarvan het zelf eigenaar is. Maar voor 700 andere horecagelegenheden, waarvan een aanzienlijk deel in Amsterdam, treedt de brouwer alleen op als tussenhuurder.

Voor die gelegenheden was de brouwer voor huurmaatregelen tot nu afhankelijk van de meegaandheid van de eigenaren. De brouwer heeft nu besloten de huurvoorwaarden van alle huurders over te nemen. Met een aantal van de 600 pandeigenaren is daarover afspraken gemaakt om de huursom 50/50 te delen.

Lucht geven

“Zoals je weet zijn wij geen eigenaar van het pand dat je van ons huurt,” schrijft horecatopman Marc Josephus Jitta van Heineken Nederland aan de betrokken horecaondernemers. “Wel loopt de huur via ons. Om jou lucht te geven in deze tijden hebben we een plan gemaakt om met de pandeigenaar je huurverplichtingen voor april en mei kwijt te schelden. Zo bundelen we de krachten en dragen we gezamenlijk de lasten van deze ongekende crisis.”

“We hebben de eigenaren een plan voorgelegd over hoe we dit verder kunnen invullen. We snappen goed dat de huur voor pandeigenaren vaak hun primaire bron van inkomsten is. Door de kwijtschelding van twee maanden huur, waarvan effectief een maand door de pandeigenaar en een maand door Heineken, delen we de lasten.”

Heineken heeft volgens een woordvoerder nog niet met alle pandeigenaren een deal, maar belooft de regeling ook voor die betrokken horecaondernemers te steunen.

De maatregel is genomen nadat dinsdag duidelijk werd dat de horeca zeker nog een maand gesloten zal zijn. Heineken besloot toen al direct de huren voor eigen panden kwijt te schelden.

Overheidssteun

De brouwer rekent er wel op dat er structurele overheidsmaatregelen komen om horeca ondernemers verder te ondersteunen. “Bij een eventuele verlenging van de huidige maatregelen zien wij op dit moment geen verdere mogelijkheden om dit te ondervangen. Verdere ondersteuning vanuit de overheid is dan nodig. Wij zullen dit ook nadrukkelijk bij de overheid aangeven.”

Horeca Nederland is tros op de steun van Heineken. “Dit gaat verder dan veel andere huur afspraken,” zegt een woordvoerder van afdeling Amsterdam. “Het is een heel mooi gebaar dat Heineken het ook heeft opgenomen voor horecaondernemers die niet in een pand zitten dat direct eigendom is van de brouwer. We kregen veel boze ondernemers die via Heineken huren toen vorige maand wel de huur voor de eigen panden werd kwijtgescholden.”

Bredaas model

Horeca Nederland Amsterdam heeft deze week aan wethouder Victor Everhardt (Economische Zaken) gevraagd om steun voor een stadsbrede aanpak van de huurconflicten in de horeca. "We willen dat het Bredase model wordt gevolgd. Daar is afgesproken dat huren voor eenderde door de pandeigenaren, eenderde door de brouwers en eenderde door de horecaondernemers worden betaald. Desnoods moet dat door de overheid worden afgedwongen

“We zien helaas nog heel veel pandeigenaren in Amsterdam die onredelijk blijven en soms zelfs dreigen met uitzetting als de ondernemer vraagt om kwijtschelden van huur.”