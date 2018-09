Heineken reorganiseert en schrapt banen

Ook worden divisies verplaatst. Heineken verdeelt de Nederlandse activiteiten onder in een commerciële organisatie voor de bier- en cidermarkt, een tak die zich richt op internationale distributie en een onderdeel voor frisdrank en water.



Volgens Heineken was een ingreep in de bedrijfsstructuur noodzakelijk, omdat de doelstellingen van verschillende onderdelen steeds verder uit elkaar lopen.



Eigen directie

De drie werkmaatschappijen blijven samenwerken, maar krijgen elk een eigen directie en afdeling voor zakelijke ondersteuning. Op termijn gaan voor de verschillende bedrijven ook aparte cao's gelden.



Naast de banenreductie komen er volgens het bedrijf ook banen bij, naast de nog openstaande vacatures. Deze zijn volgens de brouwer niet meegenomen in de berekening van de tientallen boventalligen.



Onverkoopbaar

FNV Voedingsindustrie noemt de gedwongen ontslagen bij het opsplitsingsplan "niet onderbouwd en Heineken-onwaardig''. Voor de bond is dit dan ook "onverkoopbaar en niet uit te leggen'', aldus bestuurder Jet Grimbergen. CNV wijst erop dat, los van de geschrapte banen, waarschijnlijk zo'n 800 werknemers te maken krijgen met een verhuizing. In totaal heeft Heineken in Nederland ruim 2300 mensen in dienst.