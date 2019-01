Heineken-ontvoerder en zoon woensdag voor de rechter

Wat Frans Meijer, zijn zoon Rudi en de later opgepakte Laurens Boellaard, zoon van Heinekenontvoerder Jan Boellaard, van plan waren in de Staatsliedenbuurt, wil justitie niet zeggen. Het lijkt erop dat ze een overval wilden plegen, maar zover kwam het niet: een motoragent schoot Meijer neer toen hij een wapen zag. Meijer, 65 jaar, droeg een plaksnor.



Veertien jaar na zijn vrijlating van de straf die hij uitzat voor de ontvoering van Freddy Heineken staat Meijer nu weer voor de rechter. In 1983 was hij de man die Heineken elke dag te eten gaf. Lang bleef hij uit handen van justitie, totdat Peter R. de Vries hem opspoorde in Paraguay.



Gezin in Paraguay

Na zijn celstraf ging hij op dringend 'advies' van Willem Holleeder weer terug, maar altijd bleef hij bevriend met collega-ontvoerder Boellaard. Die zat na het neerschieten van een douanemedewerker nog een keer jarenlang vast.



In Paraguay had Meijer onder een schuilnaam gewoond en een gezin gesticht. De 26-jarige zoon die met hem werd opgepakt heet Doves, de naam die Meijer zelf droeg in het Zuid-Amerikaanse land. Rudi werd geboren twee jaar voordat de ooit uit het Pieter Baan Centrum ontsnapte Meijer werd opgespoord.



VU-onderzoek

Dat Rudi nu opduikt in het spoor van zijn vader, volgens justitie geholpen door Laurens Boellaard, komt als een verrassing, maar is ook weer niet zo gek. In 2016 kwam de Vrije Universiteit Amsterdam met een onderzoek waaruit bleek dat negen van de tien kinderen van criminelen ook met justitie in aanraking komen, vaak voor zware zaken.



Wie opgroeit in veelal gebroken gezinnen, met vaders die jarenlang achter tralies zitten of zijn geliquideerd, ontsnapt zelf moeilijk aan het milieu. Geld en dure spullen zijn de gewoonste zaak van de wereld, niemand thuis vertelt dat een misdrijf plegen niet normaal is en hulpverleners komen al helemaal nooit over de vloer.



Wat de mogelijkheden van een overvalplan in de Staatsliedenbuurt betreft: voor Heinekens kidnap zouden de ontvoerders als overvallers vele miljoenen buit hebben gemaakt. Dat gebeurde tussen 1978 en 1983. Misschien dachten Rudi en Laurens naar het voorbeeld van hun vaders snel geld te verdienen. Voor die overvallen zijn de Heinekenontvoerders nooit veroordeeld.