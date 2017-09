Heineken onderuit in lagere AEX

Beleggers deden het rustig aan in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve op woensdag.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent lager op 528,42 punten. De MidKap steeg 0,1 procent tot 817,56 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt daalden 0,1 procent.



Grootste daler in de AEX was bierbrouwer Heineken met een verlies van 3,8 procent. Fomento Economico Mexicano (Femsa) verkoopt een belang van zo'n 5 procent in aandelen Heineken. De waarde van die aandelen is ongeveer 2,5 miljard euro. Femsa verwierf de aandelen toen Heineken in 2010 de biertak van de Mexicanen kocht.