Heineken: maak festivalterrein van de coronaterrassen

Gesloten terrassen op het Leidseplein tijdens de coronacrisis. Beeld ANP

Vanaf 1 juni mogen, volgens het spoorboekje van het kabinet, horecazaken en terrassen weer open, mits de 1,5 meterregel wordt gehanteerd en er ook in de grote zaken niet meer dan 30 gasten zijn.

“Die anderhalve meter is een schijnwerkelijkheid,” zegt horecatopman Marc Josephus Jitta van Heineken Nederland. “Het gaat om crowdcontrol. Hoe leid je grote stromen mensen zo, dat ze elkaar niet in de weg lopen. Laat dat nu net iets zijn waar de evenementenbranche, waartoe ook wij behoren, en de horeca verstand van hebben. Kijk hoe Mojo dat doet bij Lowlands. Of we kunnen leren van het logistieke plan voor de Formule 1 in Zandvoort.”

Toegangspoortjes

“Je kunt van Nederland organisatorisch één groot evenemententerrein maken. Met toegangspoortjes en scanners. We kunnen daarbij reserveringapps en systemen voor entreebewijzen inzetten die normaliter voor festivals en evenementen worden gebruikt.”

Heineken is goed voor 80 procent van de festivals en evenementen in Nederland. “We keken uit op het gaafste jaar ooit, met de Formule 1, het EK, Sail. Er is jaren werk uit elkaar geklapt. Al die investeringen in materialen kunnen nu ten goede komen aan het herstel van de horeca.” Terrasinrichting, van stoelen tot mobiele biertaps, is er dan ook in overvloed.

Cafébazen en restaurateurs die hun terras willen uitbreiden om zo enige lucht te krijgen als ze binnenshuis te weinig ruimte hebben, kloppen massaal bij de brouwer aan. “Nu we allemaal weten wanneer de terrassen open gaan, kan ik op mijn vingers natellen dat we heel veel bestellingen krijgen voor parasols. Die moet ik ook ergens vandaan halen.”

Parasols

“Als brouwers en frisdrankproducenten kijken we nu met elkaar hoe we materialen kunnen leveren waarmee straks iedereen weer open kan. Ik ben best bereid in overleg met de andere brouwers merkloze parasols te kopen zodat we straks op bijvoorbeeld de Nieuwmarkt één terras voor iedereen kunnen opzetten. Wat mij betreft doen we dat op een deel van de Dam ook en op andere plekken in de stad en in Nederland.”

Heineken, met dochters als Brand, Lagunitas en Vrumona goed voor bijna de helft van alle horecaverkopen in ons land, is ook druk bezig met de stappen na de terrasopening. “In het paasweekend hebben onze architecten tekeningen gemaakt van hoe de 1,5-meter-horeca eruitziet voor een restaurant, een terras, een café. Dat zit in de plannen die via VNO-NCW nu bij de verantwoordelijke ministeries liggen.”