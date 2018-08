Heineken in trek op Damrak

De beurshandel stond vooral in het teken van het belangrijke Amerikaanse banenrapport en de aanhoudende stroom bedrijfsresultaten.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent in de plus op 571,91 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 793,52 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt dikten tot 0,4 procent aan.



Op het Damrak was bierbrouwer Heineken in trek na een grote overname in China. Heineken won 1,4 procent bij de hoofdfondsen en ging daarmee aan kop. De brouwer neemt een belang van 40 procent in de grootste bierbrouwer van China. Met de deal met China Resources Beer (CR Beer) is in totaal omgerekend ruim 1,9 miljard dollar gemoeid.



Altice weer in de min

Altice Europe bungelde opnieuw onderaan met een min van 3,2 procent. Het kabel- en telecomconcern kelderde een dag eerder ruim 16 procent na tegenvallende resultaten.



Galapagos won een fractie. Het biotechnologiebedrijf wist de omzet in de eerste jaarhelft op te voeren. Het nettoverlies steeg echter ook. In de MidKap voerde maaltijdbezorger Takeaway.com de stijgers aan met een winst van 3,4 procent na een adviesverhoging door JPMorgan.



Air France-KLM (min 0,8 procent) behoorde tot de staartgroep. Volgens persbureau Bloomberg wordt er geen nieuwe topman bij luchtvaartcombinatie voorgesteld in de komende weken vanwege de vakantieperiode bij de Franse overheid.



Bij de kleinere bedrijven zakte Fagron 4,1 procent. De halfjaarcijfers van de toeleverancier aan apotheken wisten beleggers niet te imponeren.



Europese banken in de plus

Buiten het Damrak was het opnieuw druk aan het cijferfront. In Zürich zakte herverzekeraar Swiss Re ruim 2 procent na een winstdaling in de eerste jaarhelft.



Luchtvaartgroep IAG daalde 3,9 procent in Londen na tegenvallende resultaten van het moederbedrijf van British Airways en Iberia. Royal Bank of Scotland (RBS) klom 3,2 procent na publicatie van resultaten. De Britse bank keert voor het eerst in tien jaar weer dividend uit.



In Parijs werden de resultaten van de Franse bank Crédit Agricole (plus 1,3 procent) goed ontvangen.



De euro was 1,1583 dollar waard, tegen 1,1615 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 68,72 dollar. Brentolie zakte 0,5 procent in prijs tot 73,09 dollar per vat.