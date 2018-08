Heineken en ID&T verlengen festivalsamenwerking

ADE: Heineken

Lowlands: Heineken

Mysteryland: Heineken

Welcome To The Future: Heineken

Defqon.1: Heineken

Milkshake: Heineken

Down The Rabbit Hole: Heineken

North Sea Jazz: Heineken

Paaspop: Heineken

Amsterdam Open Air: Heineken

Concert At Sea: Heineken

Indian Summer: Heineken

Pinkpop: Brand (van Heineken)

Into The Great Wide Open: Brand (van Heineken)

Best Kept Secret: Jupiler

Woo-Hah: Heineken (was Jupiler)

Valkhof Festival: Grolsch

Loveland: Jupiler

Awakenings: Heineken

Drumcode: Heineken

Zwarte Cross: Grolsch

Free Your Mind: Grolsch/Kornuit

Welcome To The Village: Grolsch/Kornuit

Appelsap: Grolsch/KornuitDekmantel: Grolsch