Hein van der Loo, de nieuwe burgemeester van Almere, is vertrouwd met de dynamiek van de apenrots

Hein van der Loo (51) wordt deze week geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Almere. In het kleine Zwijndrecht bouwde de oud-bankier een reputatie op als een modern en benaderbaar bestuurder. Maar komt Almere niet te snel?

Ze waren er wel even stil van in Zwijndrecht toen Hein van der Loo amper drie jaar na zijn aantreden als burgemeester van Zwijndrecht onlangs zijn overstap naar Almere bekendmaakte. “We begrijpen dat het een mooie kans is voor een bestuurder met ambitie, maar we waren ook wel wat teleurgesteld,” verwoordt fractievoorzitter Fred Loos van Algemeen Belang Zwijndrecht de gevoelens. “Drie jaar is kort. We hadden eerlijk gezegd gehoopt dat hij nog een paar jaar bij ons zou blijven.”

Maar de trein kwam voorbij en Van der Loo besloot erop te springen. Woensdag wordt de bestuurder geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Almere. Van een eeuwenoud dorp aan de rivier met 45.000 zielen naar een piepjonge stad aan het IJsselmeer met 200.000 inwoners: het heeft er alle schijn van dat Van der Loo zich in Zwijndrecht heeft warmgelopen om in Almere aan het grote werk te beginnen.

Hij kan zijn borst natmaken, want in Almere vindt de nieuwe burgemeester een paar lastige dossiers op zijn werktafel. De financiële en bestuurlijke afwikkeling van de Floriade is er een van. Het evenement dat Almere internationaal op de kaart moest zetten als duurzame stad van de toekomst, gaat de gemeente waarschijnlijk meer dan honderd miljoen euro kosten.

Een volgende strop is in aantocht nu duidelijk is geworden dat er bij de ontwikkeling van de groene pionierswijk Oosterwold ernstige fouten zijn gemaakt. De bewoners kregen alle ruimte en vrijheid om hun woonomgeving in te richten, inclusief kleinschalige zuivering van hun afvalwater. Dit blijkt echter in strijd met de wet te zijn, waardoor de gemeente nu alsnog riolering moet aanleggen in de wijk. Geschatte kosten: minstens 60 miljoen euro.

Dynamiek van de apenrots

De financiële tegenvallers beperken de speelruimte van het stadsbestuur voor de komende jaren. In het voordeel van de nieuwe burgemeester spreekt dat hij meer dan twintig jaar werkzaam was bij de Rabobank en ABN Amro en dus zijn weg weet in de wereld van het grote geld. Zijn verleden als toezichthouder van Blijdorp maakt hem ook vertrouwd met de dynamiek van de apenrots, en dat kan hem weer helpen bij het voorzitten van de gemeenteraad.

Wat dat laatste betreft werd het Van der Loo in Zwijndrecht niet moeilijk gemaakt. Fred Loos: “Wij werken sinds 2010 met een raadsbreed programma waarbij alle fracties samen met het college optrekken om te doen wat goed is voor de gemeente. In de praktijk komt het erop neer dat de raad niet langer verdeeld is in partijen die de coalitie steunen en partijen die oppositie voeren. De resultaten zijn goed, maar er is doorgaans weinig vuurwerk in de raad.”

In de raad van Almere kunnen de zeeën hoog gaan, zeker als er onderwerpen op de agenda staan die de gemoederen bezighouden. Van der Loo gaat er leiding geven aan een college van zeven wethouders van zeven verschillende partijen: een politiek patatje kapsalon met sauzen in allerlei smaken en kleuren. Vanuit de oppositiebankjes laat de vijfkoppige fractie van de PVV geen mogelijkheid onbenut om het bestuur onder vuur te nemen.

Beperkt aantal vlieguren

In dat politieke geweld moet de nieuwe burgemeester zijn weg zien te vinden. In zijn nadeel spreekt een beperkt aantal vlieguren in het openbaar bestuur: Zwijndrecht was zijn eerste gemeente. Loos: “Het heeft ons wel verbaasd dat hij zo snel de stap naar een grote stad als Almere heeft kunnen maken. Het had misschien meer voor de hand gelegen om eerst voor een middelgrote gemeente te kiezen. Aan de andere kant: Almere wilde hem graag hebben.”

Dat laatste verbaast Loos niet. “Van der Loo zal beslist indruk hebben gemaakt in de gesprekken met de selectiecommissie. Hij houdt van een grondige voorbereiding. Ik weet zeker dat hij een flink aantal raadsvergaderingen heeft teruggekeken en zelf naar Almere is gegaan om het terrein vast te verkennen. Ik vermoed dat hij de commissie heeft verbaasd met zijn kennis van zaken. Dat heeft ongetwijfeld in zijn voordeel gewerkt.”

Op basis van de ervaringen in Zwijndrecht krijgt Almere een betrouwbare en benaderbare burgemeester die goed luistert naar bewoners en raadsleden. In Zwijndrecht baarde hij opzien met de filmpjes die hij geregeld via sociale media verspreidt: een van zijn instrumenten om de burgers te betrekken bij het bestuur. Tijdens raadsvergaderingen legt Van der Loo bij elk onderwerp uit waar het over gaat.

Tandenknarsen

De burgemeester is niet gebonden aan een politieke partij, maar dat wil niet zeggen dat hij geen mening heeft. In Zwijndrecht kon de raad hem horen tandenknarsen toen er een nieuwe eigenaar moest worden gezocht voor de coffeeshop die door de gemeente wordt gecontroleerd. Loos: “Van der Loo wilde het liefst af van die hele constructie en liet dat ook duidelijk merken. Maar hij heeft de opdracht van de raad uiteindelijk wél loyaal uitgevoerd.”

Van der Loo is een moderne burgemeester en bepaald geen Dirk Dickerdack. In Zwijndrecht maakte hij bij voorbeeld een einde aan de traditionele nieuwjaarsreceptie waarbij de leden van het collega op een rijtje staande de gelukswensen van de bevolking in ontvangst nemen. In plaats daarvan kwam er een ongedwongen samenzijn met warme chocolademelk en glühwein, en vier maatschappelijke organisaties die vertellen over hun plannen voor het nieuwe jaar.

Van der Loo is een groot liefhebber van geschiedenis en historisch erfgoed. Dat zal dus even wennen zijn in de piepjonge polder, waar een in het struikgewas gevonden sjaal van FC Omniworld al geldt als een archeologische vondst van betekenis. Gelukkig ligt Amsterdam, met zijn eeuwen geschiedenis, om de hoek. In Zwijndrecht kan de burgemeester beter even wegblijven. Het vertrek van Van der Loo heeft nare gevolgen voor de gemeente. Er is een groot tekort aan burgemeesters in Zuid-Holland en de raad heeft te horen gekregen dat men de komende anderhalf jaar niet op een opvolger hoeft te rekenen.