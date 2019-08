Heijmans houdt vertrouwen in project Zuidasdok

Of dat integraal is of in delen, maakt voor Hillen niet uit. Heijmans heeft een belang van 15 procent in het project.

Het Zuidasdok is een gezamenlijk project van het Rijk, de provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en gemeente Amsterdam en zorgt ervoor dat een deel van de ringweg A10 bij de Zuidas onder de grond verdwijnt. Verder wordt de weg verbreed en komen er nieuwe openbaarvervoervoorzieningen. Het project zou in 2028 gereed moeten zijn. De prognose van de kosten ligt nu op 1,7 miljard euro.

Recent werd het werk aan de ontwerpfase stilgelegd. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) liet eerder dit jaar weten dat de ontwerpfase nog langer duurt dan gedacht en dat het project tientallen miljoenen euro’s duurder uitvalt. Daardoor wordt nu ook gekeken naar hoe de uitvoering van het project soberder kan. Ook worden nut en noodzaak getoetst.