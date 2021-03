Heerlijk verkiezingsavondje thuis: ‘Zo spannend, ik denk dat ik er niet van kan slapen’

Yossi Gijrath en Berber Jongbloed sluiten een weddenschap af op de uitslag. Beeld Ivo van der Bent

Anderhalf uur voordat de eerste exitpoll bekend wordt, zitten studenten Berber Jongbloed (24) en Yossi Gijrath (24) aan hun eettafel in Amsterdam West. Ze hebben geen pizza besteld, want dat wordt snel koud en hun hoofd staat niet naar eten. “We zijn echt zenuwachtig,” zegt Gijrath die op Volt stemde.

“Ik heb er slecht door geslapen. Ik had een nachtmerrie: dat Ja21 gewoon 22 zetels haalde en dat Joost Eerdmans stond te juichen” Tussen het eten door - het is Syrisch geworden want ‘daar kun je de hele avond rustig van eten’ - schrijven Jongbloed en Gijrath ieder hun verwachtingen op een A4'tje zodat ze een wedje kunnen leggen.

De twee zijn het erover eens dat er meer aandacht moet komen voor digitale zaken en verbazen zich erover dat de maatschappij steeds meer online doet maar de macht geen idee heeft hoe het eigenlijk werkt. “Daarom heb ik Volt gestemd,” zegt Gijrath die information sciences studeert aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Wakker blijven

“Als Kaag minister-president wordt, ga ik huilen van geluk,” zegt Jongbloed die stagiair inclusiviteit is bij Volt. “Dat zou echt geweldig zijn. Maar ik maak me meer zorgen eigenlijk, ik weet niet eens of ik vannacht wel kan slapen. Weet je hoe eng het is als Wilders aan de macht komt? Of als FvD de grootste wordt? Ik wil gewoon niet dat de wereld slechter wordt.”

De twee blijven zeker tot twee uur ’s nachts wakker om de uitslagen te bekijken. Al denkt Jongbloed niet dat slapen gaat lukken. “Ik ben gewoon zo zenuwachtig.”

De straten zijn na negenen vrijwel net zo leeg als op een andere avondklokavond. Wie toch door de straten loopt, ziet in portiekwoningen tv’s waarop de exitpolls worden getoond.

Het liefst zaten Femke Lutgendorff (39) en Lard Breebaart (43) deze avond ook niet voor een beeldscherm. De vorige verkiezingen waren ze in een volle Melkweg waar ze uitbundig de grote overwinning van GroenLinks vierden. Nu zitten ze in een sereen Tuindorp Oostzaan achter hun laptop. “We hadden veel liever in de Melkweg gezeten, maar dat kan gewoon niet,” zegt Lutgendorff die net als Breebaart al jaren op GroenLinks stemt. Klimaat is het belangrijkste thema nu, vinden de twee. “Als er nu niets gebeurt, is het straks te laat.”

Lard Breebaart en Femke Lutgendorff zouden liever in de Melkweg zitten. Beeld Ivo van der Bent

Breebaart, die onlangs een bakkerij aan huis is begonnen, en Lutgendorff die werkt als plastisch chirurg, houden het niet alleen bij het inkleuren van een rood bolletje. Breebaart: “We hebben dit huis kort geleden gekocht en van het gas afgehaald. We denken goed na over onze apparatuur, kopen tweedehands kleding en en kopen alles groen in.”

Lutgendorff weet dat het lijkt alsof ze makkelijk praten hebben. “Wij zitten hier met een wijntje, in een groot huis. Maar klimaat en gelijkheid, waar GroenLinks voor staat, is geen linkse hobby of een grachtengordel iets. Het zou fijn zijn als iedereen gelijkheid en klimaat belangrijk zou vinden.”

Campagne

De verkiezingsdag is normaliter, in een wereld zonder pandemie, het moment dat de successen die voortvloeien uit een geslaagde campagne gezamenlijk worden gevierd. Daar weten VVD’ers Daan Wijnants (32) en Esmé Joosten (32) alles van. De twee hielpen mee als vrijwilligers bij de landelijke campagne van de wederom grootste partij van Nederland.

Wijnants is duo-raadslid in Amsterdam en Joosten is bestuurslid Ledenwerving en -behoud van de VVD in Amsterdam. Na een maandenlange campagne proostten ze na de vorige verkiezingen met vrijwilligers op een nieuwe overwinning. Nu zitten ze samen voor de tv als VVD-Kamerlid Sophie Hermans commentaar geeft op de resultaten van de eerste exitpoll waaruit blijkt dat de VVD twee zetels winst heeft gemaakt.

“Het lijkt soms vanzelfsprekend dat de VVD de grootste wordt. Dat is het niet,” zegt Wijnants. “Het is een ongelooflijke prestatie om vier verkiezingen op rij zo veel vertrouwen te krijgen van het land. Daar zijn we enorm trots op en dat willen we vieren. Het is alleen wel jammer dat we nu met z’n tweeën thuis op de bank zitten en alleen met anderen via de app kunnen praten over dit succes.”