Heel gewoon: rijtjeshuizen boven het miljoen

Het zijn, zo op het oog, doodnormale rijtjes­huizen, daar in de Henriëtte Bosmansstraat in Zuid, vlak bij het WTC. Een voortuintje, met drie plantenbakken en een heg, een klein balkonnetje op eenhoog en een garage.

Dit huis van 144 vierkante meter staat sinds deze week te koop op Funda, voor 1.450.000 ­euro. Dat is 10.069 euro per vierkante meter.

Bijna anderhalf miljoen euro voor een rijtjeshuis. Weliswaar met een enorme achtertuin, maar ook met een erfpacht die over een paar jaar afloopt. Het is een prijs die doet duizelen.

Dertig resultaten

Eerder dit jaar stond een vergelijkbare woning in dezelfde straat te koop voor bijna 1,5 miljoen euro; die is inmiddels – voor iets minder – verkocht. Een zoekopdracht op Funda voor rijtjeshuizen van meer dan één miljoen euro in Amsterdam levert zo’n dertig resultaten op, veelal in Zuid, maar ook in andere delen van de stad.

“Tien jaar geleden hadden we ons niet voor kunnen stellen dat huizen voor meer dan 10.000 euro per vierkante meter worden verkocht, maar inmiddels schrik ik daar niet meer van,” zegt Jerry Wijnen, voorzitter van de Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA). “Dit is de nieuwe werkelijkheid.”

1.450.000 euro: Henriëtte Bosmansstraat 22, Amsterdam Beeld Jakob Van Vliet

Uit de recentste cijfers blijkt dat een gemiddeld rijtjeshuis in Amsterdam wordt verkocht voor 450.000 euro, ruim 4000 euro per vierkante meter. Exemplaren van meer dan één miljoen euro zijn dus een uitzondering, maar komen vooral in Zuid vaker voor.

“In de Banstraat is ook een project met huizen voor dit soort prijzen,” aldus Wijnen. De miljoenen­woningen worden goed verkocht, zegt hij. Rijtjeshuizen hebben een Vinex-connotatie, maar zijn in Amsterdam populair. Ze zijn ruim, geschikt voor gezinnen en redelijk schaars in een stad die vooral uit appartementen bestaat. “De grachtengordel bestaat, strikt genomen, ook uit rijtjeshuizen,” aldus Wijnen.

Volgende stap in wooncarrière

De kopers zijn veelal gezinnen die in Amsterdam wonen en al een koophuis hebben. De overwaarde daarvan kunnen ze aanwenden voor een volgende stap in hun wooncarrière. Huizen die net wat groter zijn en dus geschikt voor zo’n volgende stap, zijn moeilijk te vinden. En daardoor gaat de prijs snel omhoog.

Ook diverse nieuwbouwwoningen staan voor meer dan één miljoen euro in de aanbieding, onder meer in de Houthaven, aan het Westerpark, op Oostenburg en in het Cruquiusgebied. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) loopt de belangstelling voor nieuwbouw af, doordat potentiële kopers de prijzen te hoog vinden. Inmiddels zijn nieuwbouwhuizen in Nederland gemiddeld 80.000 euro duurder dan bestaande koopwoningen.