Heel Amsterdam fietst? Deze fietsmijders niet: ‘Het brengt niet het beste naar boven in de Amsterdammer’

De Amsterdammer pakt de fiets: zo ziet het buitenland het, vaak met afgunst, en zo ziet de gemeente het graag in beleids­plannen. Maar steeds meer mensen voelen zich onveilig op het fietspad. Hoe ervaren fietsmijders de stad? ‘Vrienden lachen me uit.’

In Amsterdam fietst iedereen. Er rijdt weleens een auto tussendoor, je ziet best mensen in trams of bussen zitten, maar als het erop aankomt is fietsen de modus operandi van de Amsterdammer; door weer en wind en van deur tot deur. Goedkoop, praktisch en niet zelden sneller dan welk ander voertuig dan ook.

Aan de lopende band melden zich bij de gemeente dan ook vertegenwoordigers van buitenlandse steden die willen weten waarom Amsterdammers zoveel fietsen en hoe de stad al die mensen zover heeft weten te krijgen. Die delegaties komen nogal eens van een koude kermis thuis, want die straten vol fietsers mogen er dan fotogeniek en gezond uitzien, overdreven veel moeite hoeft de stad niet te doen om ze op de fiets te krijgen. In tegenstelling tot elders in de wereld worden de inwoners hier geboren en getogen als fietser.

Of dat nu klopt of niet, fietsen staat bovenaan in elk Amsterdams verkeers-, beleids- en citymarketingplan. Maar dat is natuurlijk niet het hele plaatje. Fietsen is dan alomtegenwoordig, er zijn, echt waar, ook Amsterdammers die níét fietsen. Die er niet aan moeten denken zelfs. Ze krijgen er een zweterige rug van, vinden fietsen en hoge hakken een onmogelijke combinatie. Of, dat kan ook natuurlijk: ze willen wel, maar ze laten zich ervan weerhouden omdat ze het te spannend vinden, of ronduit gevaarlijk.

Dringen geblazen

Ze mogen dan met weinig zijn, ze zijn er wel, Amsterdammers die niet fietsen. Een stille minderheid, maar als je ze zoekt, vind je ze, hoewel de niet-fietser niet te koop loopt met wat in Amsterdam zo ongeveer doorgaat voor een afwijking. Hier is het: wie niet fietst, telt niet mee.

De fietsmijder moet beschikken over een olifantenhuid, want hij is met regelmaat het mikpunt van flauwe grappen in vriendengroepen. Hem of haar wordt quasigeestig verweten voor oponthoud te zorgen als gezelschappen zich halverwege de avond moeten verplaatsen van A naar B. Als je doorvraagt, geven de niet-­fietsers het zelf ook toe: ze hebben vooral zichzelf met hun wonderlijke gedrag. Dat weten ze, daarvan zijn ze zich bewust.

Wie de onderzoeken en beleidsdocumenten van de gemeente of de Amsterdamse afdeling van de Fietsersbond erbij pakt, ziet de fietsmijder ook opdoemen uit de mist, stiekem veel vaker dan je je bewust bent. Het is vrijwel altijd in bij­zinnen in teksten waarin het draait om verkeersveiligheid. Gaat de wal het schip niet keren, is dan altijd de vraag. Zorgt de stijgende populariteit van het vervoermiddel er niet voor dat mensen afhaken of er misschien wel helemaal niet aan beginnen? Dat ze het te druk vinden, te onoverzichtelijk, te hectisch.

Dat gevaar is reëel, zegt Florrie de Pater van de Fietsersbond. Zij maakt zich al jaren zorgen over de staat van het Amsterdamse netwerk van fietspaden. Ze ziet ook de toename van het aantal fietsers en het niet meegroeien van de fietspaden, wat kan leiden tot gevaarlijke situaties. “Het is vaak dringen geblazen, waardoor het niet altijd prettiger wordt in het verkeer.”

Harde cijfers zijn er niet, zegt De Pater, maar aanwijzingen heeft ze wel. “We horen als Fietsersbond heel vaak mensen zeggen: ik doe het niet meer, het is mij te druk, te gevaarlijk. Vaak gaat het daarbij om mensen op leeftijd, die onzekerder worden over hun eigen fietsvaardigheden in een drukker wordende stad. Ze fietsen dan nog wel, maar passen ervoor om met de fiets het centrum in te gaan. Wat ons verder zorgen baart, zijn ouders die hun kinderen bijvoorbeeld niet meer naar school laten fietsen omdat ze het te link vinden. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling, want kinderen zijn de nieuwe gene­ratie fietsers.”

En dan is er nog de stormachtige opkomst van de elektrische fiets in alle soorten en maten. De Pater stelt dat de Fietsersbond niet tegen e-bikes is, maar dat de grote snelheidsverschillen tussen verkeersdeelnemers op te smalle fiets­paden leiden tot ernstige gevoelens van onveiligheid voor een deel van de fietsers. “Die opgevoerde exemplaren verpesten het. Er is jarenlang veel moeite gedaan om de snorfiets van het fietspad te krijgen. Is dat eindelijk voor elkaar, racen overal fietsers met trapondersteuning voorbij. Dat past gewoon vaak niet op het fietspad.”

Fatbikes

De Fietsersbond maakte vorig najaar bekend snelheidsmetingen te hebben ­uitgevoerd waarbij tweeduizend fietsers werden ‘geflitst’. Uitkomst: ‘gewone’ fietsers rijden met een gemiddelde snelheid van 17 kilometer per uur, terwijl opgevoerde e-bikes aan een gemiddelde van 30 kilometer per uur komen. Met name fat­bikes en de ‘VanMoofachtigen’ bleken volgens de Fietsersbond vaker wel dan niet opgevoerd. “Dat zijn beide voorbeelden van fietsen die niet alleen te hard gaan, maar ook een enorm gewicht hebben. De impact van een botsing is dan veel groter en mensen realiseren zich dat, ze voelen zich daardoor kwetsbaarder.”

De Amsterdamse afdeling van de Fietsersbond pleitte naar aanleiding van het onderzoek voor een maximumsnelheid van 20 kilometer per uur op het fietspad. De Pater: “Dat fietspaden in Amsterdam zo smal zijn was voorheen veel minder een probleem, maar door de steeds gro­tere snelheidsverschillen is het dat wel geworden.”

Ook een symptoom van toenemende gevoelens van onveiligheid is de opkomst van de fietshelm in het straatbeeld. Nog niet zo lang geleden was een volwassen fietser met zo’n helm een unicum, maar de laatste jaren is het dragen van een helm meer en meer geaccepteerd geraakt.

Tegelijk wordt de fiets door onder meer de gemeente wel naar voren geschoven als de oplossing van zo ongeveer ieder mobiliteitsprobleem. De stad wordt autoluw? We moeten meer fietsen. Openbaar vervoer gestremd? Pak de fiets. Kinderen te dik? Ouderen die in beweging moeten blijven? Fiets! Fiets! Fiets!

Emancipatoir proces

Voor zover er iets over bekend is: het heeft er alle schijn van dat hoe verder je van de Dam woont, hoe groter de kans is dat je niet fietst. In de stadsdelen Nieuw-West, Noord en Zuidoost wordt relatief veel ­minder gefietst dan elders in de stad. Het gemiddelde aandeel fietsverplaat­singen in deze stadsdelen bedroeg in 2020 nog 36 procent. Ter vergelijking: in de andere stadsdelen vindt 60 procent van de verplaatsingen per fiets plaats, aldus de Monitor Fiets van de gemeente. Ook opvallend: buiten de Ring is de groei van het fietsaandeel nihil.

Hanneke de Boer is al jaren betrokken bij Vrouw en Vaart in Nieuw-West. Ieder jaar heeft zij plek voor 120 vrouwen met een migratieachtergrond die willen leren ­fietsen: die plekken krijgt ze gemakkelijk gevuld. De Boer ziet dat juist migrantenvrouwen vaak wel wíllen fietsen, maar zich niet zeker genoeg voelen om het ook daadwerkelijk te gaan doen. Geen afhakers dus, maar mensen die er niet eens aan beginnen.

Deze vrouwen hebben het gevoel dat ze als ze niet fietsen geen volwaardig onderdeel uitmaken van de samenleving waarin ze wonen, stelt De Boer. “Kunnen fietsen hoort erbij in Amsterdam, hoor ik vaak. Wie wel fietst kan mee, die ontwikkelt zich. Wij leren het grootste gedeelte van onze deelneemsters in twaalf lessen hoe het moet, waarmee het onderdeel is van een emancipatoir proces.”

Fietsen doet ertoe. Dat kan hem zitten in kleine dingetjes, is ook te lezen in de Fietstevredenheidsmonitor die twee jaar geleden werd uitgevoerd in opdracht van Amsterdam Bike City. ‘Het contact met andere weggebruikers, een toevallige ontmoeting met een bekende, het geroezemoes op de terrassen, de wind die je door de bomen hoort waaien. Ook deze minder tastbare aspecten dragen bij aan de ervaring van de fietsrit.’

Uit datzelfde onderzoek bleek echter vooral dat het fietsklimaat in Amsterdam voor een belangrijk deel wordt bepaald door de inrichting van de openbare ruimte. Gladder asfalt en bredere fietspaden bijvoorbeeld. Want de stad kan het zich niet permitteren dat de fiets aan zijn eigen succes ten onder gaat.

‘Ik moet er niet aan denken, er stopt gewoon een tram’

Lea van Geesink (56)

Werkt bij een uitgeverij in Amsterdam-­West, woont in Hilversum.

“Ik heb wel een fiets hoor, een leuke zelfs, mijn moeder heeft hem ooit gewonnen in een bioscoop in Assen. Maar gebruiken doe ik hem niet. Iedere ochtend als ik erlangs loop, zwaai ik er even naar. Dag fiets, ik ga lekker met de tram, of wandelen. Al dat gedoe de hele tijd: ik vind fietsen vooral gehannes. Slot openmaken, ruzie met het sleuteltje, vieze handen. Dan krijg je je fiets weer niet uit het rek, met zo’n mandje voorop. Onderweg in de winter bevroren vingers. En als je dan op je bestemming aankomt alles weer hetzelfde, maar dan andersom. Geklooi. Nee hoor, fietsen is niks voor mij. Hoewel: als ik in Hilversum naar de supermarkt ga, een paar rustige minuten ­fietsen verderop, dan pak ik hem soms. Maar in de stad? Geen haar op mijn hoofd.

Mensen vragen weleens: waarom zet je geen fiets op CS, je kan gemakkelijk naar je werk in West fietsen toch? Ik moet er niet aan denken, er stopt gewoon een tram op de Jan Evertsenstraat. Fietsen is vermoeiend. Maar in de stad komt er dan ook nog de drukte bij. Alles gaat zo snel, je moet aan de lopende band beslissingen nemen. Terwijl je in de tram even op je telefoon kunt kijken, je komt in een gesprek terecht. Mijn vriend fietst wel, die zou het leuk vinden als ik eens met hem mee zou gaan. Heel soms doe ik dat wel, maar een hobby zal het nooit worden.”

‘Dat ik niet fiets is een gimmick geworden’

Saman Bronckers (38)

Contentspecialist, woont in Bos en Lommer.

“Fietsen heeft eigenlijk nooit echt in mijn systeem gezeten, als kind al niet. Hoewel ik altijd wel fijn vond om achterop de fiets naar school te worden gebracht, maar zelf fietsen, dat is nog wel een dingetje voor mij. Ergens vind ik het ook wel een beetje jammer, want de fiets is op veel momenten best handig.

Stiekem hoop ik dat ik ooit wel zo’n fanatieke fietser word, want met het ov is het niet best. Dat is echt achteruit gegaan met de komst van de Noord-Zuidlijn. Soms sta ik een kwartier op een bus te wachten en dan denk ik: man, je bent eigenlijk gek ook, met de fiets was je er al lang en breed geweest.

Vrienden lachen me uit, dat ik niet fiets is een gimmick geworden. Maar als ik een heel enkele keer wél door de stad fiets, word ik er best chagrijnig van; de fiets maakt niet het beste los in de Amsterdammer, fietsen heeft een hoog ergernisgehalte. De hectiek, de toeristen – zeker die die ook denken te moeten fietsen.

Als je iets leuks gaat doen, naar een feestje, wil je er ook een beetje leuk uitzien en niet ontploft of doorweekt arriveren. Als ik al een fietser zou zijn, zou ik een mooiweerfietser zijn. Maar ja, mijn fiets heeft afgelopen jaar weer de hele winter binnen gestaan.”

‘Ironisch genoeg heb ik mijn twee kin­deren wel geleerd om goed te fietsen’

Gulshan Namaz (35)

Data-analist , woont in De Pijp.

“In Azerbeidzjan werd eigenlijk niet gefietst, dus ik heb het als kind nooit geleerd. Toen ik op mijn 24ste naar Nederland kwam, dacht ik: dat ga ik ook doen. Maar toen ik er met hulp van een vriendin net een beetje handiger in werd, raakte ik betrokken bij een ongeval: een tegenligger botste vol tegen me op. Gevolg: een gebroken knie en een lange revalidatie. Dramatisch. Sindsdien wil ik niet meer fietsen.

Ik woon in De Pijp en ga altijd met het ov naar mijn werk in Westerpark. Als ik dan later ben doordat de tram weer eens vertraging heeft, zeggen collega’s vaak: ga lekker fietsen! Maar ik vind het veel te druk en hectisch. De Van Woustraat, de Ceintuurbaan, ik moet er niet aan denken. Als ik mensen zie fietsen, denk ik ook vaak: die kunnen het óók helemaal niet, maar in tegenstelling tot mij durven ze wel.

Ironisch genoeg heb ik mijn twee kin­deren wel geleerd om goed te fietsen, want ik vind het heel belangrijk dat zij het kunnen. We wonen in Nederland, het hoort erbij. En het is ook praktisch. Ik word er best weleens op aangesproken, die vooroordelen vind ik lastig. Ik woon hier, ik doe met alles mee, behalve drop eten en fietsen. Ach, misschien dat ik het ooit nog weleens leer.”

‘Er komt enorm veel binnen: drukte, toeristen, trams’

Dagmar de Graaf (25)

Student, woont in Diemen.

“Ik ben niet anti-fiets, zeker niet, maar fietsen in Amsterdam is gewoon echt heel erg veel voor mij. Misschien heeft dat te maken met mijn ADHD: er komt zo enorm veel binnen de hele tijd. Drukte, toeristen die als kippen zonder kop overal tussendoor lopen en fietsen, trams: je moet in de stad op een fiets continu op je hoede zijn.

Ik woonde een tijdje in Breda, dat was klein en overzichtelijk: alles wat Amsterdam niet is. Ik heb scooterrijles gehad in Amsterdam, dat was een ramp. Als ik vanuit Diemen naar de Jaap Edenbaan ga, neem ik wel de fiets, maar verder de stad in wil ik gewoon niet. Plus: ik woon twee minuten lopen van een metrosta­tion, ik zit supersnel in de stad, waarom zou ik voor dat soort stukken de fiets pakken?

Er komt ook een beetje bij dat ik gratis met het ov reis omdat ik een studen­tenkaart heb. En ik loop veel en graag. Dan ben je veel vrijer: als je in een zijstraatje iets interessants ziet, wandel je er gemakkelijk even heen. Terwijl je op de fiets een soort tunnelvisie krijgt: je kijkt alleen maar in de rijrichting. Zie op de fiets maar eens een toevallig gesprek op te vangen tussen twee mensen; ik hou daar erg van. Het is een beetje als mindfulness: die rustmomentjes op de dag die je op de fietst mist, zijn voor mij gewoon heel belangrijk.”