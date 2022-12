Heeft wethouder Rijxman alles gedaan om sluiting Kwekerij Osdorp te voorkomen?

Shula Rijxman Beeld Eva Plevier

Zorgt een gemeentelijke aanbesteding ervoor dat Kwekerij Osdorp dicht moet, hoewel eigenlijk niemand dat wil? Het verzet hiertegen komt in elk geval van de SP, via een motie tegen de dreigende sluiting die op voorhand emoties losmaakt. Vorige week sprak een cliënt van de kwekerij emotioneel in bij de commissievergadering Zorg: “De kwekerij is voor mij een reden om op te staan in de ochtend. Mijn grootste angst is eenzaamheid.”

Kwekerij Osdorp is niet zomaar een plek, maar een plek voor mensen met onder meer verslavings- en psychische problemen. De dagbesteding kan niet bestaan zonder geld van de gemeente. Geld dat via een aanbesteding jaarlijks wordt verdeeld. Maar dit najaar lukte het de overkoepelende organisatie Landzijde niet om de volledige aanvraag goedgekeurd te krijgen, waardoor de dagbesteding volgend jaar dicht moet.

Een groot deel van de oppositie, maar ook coalitiepartij GroenLinks, probeert al weken ruimte vinden bij verantwoordelijk wethouder Shula Rijxman (Zorg) om de dreigende sluiting af te wenden. Niet alleen omdat de kwekerij een gewaardeerde plek is, maar ook omdat de zeventig tot negentig mensen niet zomaar ergens anders terecht kunnen of willen. Gehoopt werd dat Rijxman met creatieve oplossingen kon komen.

Bureaucratische houding

Dat bleek niet haalbaar. Rijxman zei tegen de cliënten en de gemeenteraad dat ze hen ‘helaas’ moest vermoeien met ‘kille en zakelijke argumenten’. De marktwerking van de zorg, waarvan ze zei geen fan van te zijn, speelde hier de boventoon en deze vorm van aanbesteding was ook nog eens gedaan op verzoek van de gehele raad. Ze noemde de aanbesteding daarom ook geslaagd.

Onder anderen raadslid Yolanda Hoogtanders (VVD) zei toen te hopen dat de wethouder niet alleen naar beleid kijkt, maar ook naar de praktische consequenties. Rijxman besloot nog een extern iemand te laten kijken of er opties waren om Kwekerij Osdorp te helpen, maar ook dat liep op niets uit. Rijxman: “Aanbesteden hoort er bij de overheid en in Europa bij.”

“Operatie geslaagd, patiënt overleden,” is de samenvatting van SP-fractievoorzitter Remine Alberts, die zich al maanden inzet voor behoud van de dagbesteding. Zij verwijt Rijxman een bureaucratische houding. “Feit blijft dat een prachtige lokale plek verdwijnt, mensen niet zomaar ergens anders terecht kunnen en grote zorgbedrijven weer eens winnen.”

VVD-raadslid Hoogtanders is ook flink teleurgesteld: “Rijxman heeft, hoewel dit wel de wens uit de raad was, niet genoeg gedaan om de kwekerij open te houden.” Zij wil dat Rijxman alsnog een doorstart mogelijk maakt.

Dit nooit meer

De nieuwe contracten gaan vanaf 1 januari 2023 in. De bedrijven die de aanbesteding wonnen, hebben drie maanden om cliënten over te nemen van de instellingen die buiten de boot vielen. Maar inmiddels is gebleken dat een groot deel van de cliënten van de Kwekerij daar niet op zit te wachten.

Met een motie wil Alberts donderdag een laatste poging doen om te zorgen dat de dagbesteding openblijft, ook omdat ze zegt dat veel cliënten niet bij een andere instelling terechtkunnen. “Dat gaat die instellingen waarschijnlijk niet lukken, want die plekken moeten nog gecreëerd worden. Ik wil dan ook dat Kwekerij Osdorp openblijft zolang dat niet gelukt is.”

Ze hoopt op steun van in ieder geval een van de coalitiepartijen om een meerderheid van de raad te kunnen halen, zodat wethouder Rijxman wel actie móét ondernemen. Ook de coalitie zit namelijk flink met de kwestie in haar maag. PvdA-raadslid Igor Runderkamp vindt het niet uit te leggen dat partijen die nog geen locatie hebben op papier konden winnen van al bestaande locaties als Kwekerij Osdorp. “Dat is heel vervelend. We moeten zorgen dat dit niet nog eens gebeurt.”

Meer sturing

Jenneke van Pijpen van GroenLinks wijst erop dat naast Kwekerij Osdorp een aantal andere locaties ook buiten de boot is gevallen. Ze hoopt dat Rijxman de komende tijd vooral stuurt op het gemeenschappelijk belang: goede dagbesteding voor iedereen. “Via maatwerk bij instellingen én bij cliënten die nu ergens anders naartoe moeten. Ik wil dat Rijxman de gemeente en instellingen bij elkaar brengt om te kijken hoe we dat het beste kunnen doen.”

Woensdag of donderdag wordt de slepende kwestie rond de aanbesteding van de dagbesteding besproken in de gemeenteraad.