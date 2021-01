Heeft De Mirandabad straks nog een buitenbad?

De Mirandabad. Beeld Dingena Mol

“De gebiedsvisie is weliswaar geen definitief plan, maar als het buitenbad daar niet in wordt opgenomen, kan het bij een eventuele sloop ook niet meer die bestemming krijgen,” legt gemeenteraadslid Hélène de Bruine uit. Ze heeft namens de ChristenUnie een motie ingediend, waarin ze om opheldering vraagt over het ontbreken van het zwembad in de tekeningen.

“Het is nu onduidelijk of het 50-meterbad in de huidige of vernieuwde vorm kan blijven bestaan,” zegt De Bruine. “Er is eerder sprake van geweest dat het zwembad deels overkapt zou worden, of zou worden vervangen door een kleiner bad. Maar het staat nu zo vaag omschreven, dat het ook zomaar kan zijn dat het bad verdwijnt en helemaal niet meer terugkeert.”

Volgens het raadslid zou dat ‘een groot verlies’ zijn voor Amsterdam. “Die buitenbaden dragen bij aan de gezondheid en fitheid van de inwoners. En zoveel buitenbaden zijn er niet te vinden in de stad.”

Het buitenbad van De Mirandabad in #Amsterdam moet blijven! De @ChristenUnie020 dient deze week bij de #Raad020 hiervoor een motie in bij Gebiedsvisie MLKingpark. In deze visie is het 50m buitenbad verdwenen uit de plankaders en dat betekent onzekerheid voor het behoud. #zwemmen pic.twitter.com/eOIr61EFKu — Hélène de Bruine (@helenedebruine) 19 januari 2021

Renovatie nodig

Het buitenbad van het De Mirandabad staat al decennia op de nominatie om gesloopt te worden. Er staat vast dat het zwembad in de nabije toekomst gerenoveerd of vernieuwd moet worden. Het is lek en voldoet niet aan de duurzaamheidsnormen die Amsterdam nastreeft.

Mede dankzij de inspanningen van de Vereniging van Buitenzwemmers is het slopen van het buitenbad tot op heden steeds voorkomen. “En dat blijven we doen,” zegt woordvoerder Agnes Koerts. “Buitenzwemmen is gezond, dat zie je nu tijdens de coronacrisis wel. Het biedt ruimte voor mensen om naar buiten te gaan en sportieve dingen te doen. Het is belangrijk dat Amsterdammers kunnen ontsnappen aan de hitte vanuit kleine appartementen.”

Woensdagmiddag worden er tijdens de gemeenteraad vragen gesteld over de nieuwe gebiedsvisie.