Heeft de erfpacht nu echt z’n langste tijd gehad?

Wat is erfpacht?

Anders dan in de meeste andere plaatsen in Nederland, is ongeveer 80 procent van de grond binnen de gemeentegrenzen in eigendom van de stad Amsterdam. Alleen de grachtengordel en de buurten rond het Vondelpark, ruwweg de bebouwing tot 1896, zijn van de huiseigenaren. In dat jaar besloot Amsterdam de grond bij nieuwbouw voortaan in eigendom te houden en daar een vergoeding voor te vragen. Het idee erachter is dat op deze manier niet alleen de eigenaar van een woning, maar de hele gemeenschap profiteert van de waardestijging van een gebied. De stad heeft 286.000 erfpachtrechten uitgegeven, aan ongeveer 200.000 erfpachters.

Hoe wordt erfpacht afgerekend?

De gemeente vraagt jaarlijks een bedrag voor het gebruik van de grond, dit heet de canon. Erfpachters kunnen de canon ook voor enkele decennia of ‘eeuwigdurend’ afkopen. Vooral als zo’n periode afloopt, en de gemeente een nieuwe rekening stuurt op basis van de actuele waarde, schrikken veel erfpachters vanwege de kosten die dit met zich meebrengt. De berekening op basis waarvan de gemeente de nieuwe canon vaststelt, krijgt nu kritiek van de deskundigen van bureau Berenschot.

Waaruit bestaat die kritiek?

Veel van de vraagtekens die de onderzoekers plaatsen zijn niet nieuw, maar kwamen tot voor kort alleen door verklaarde tegenstanders van erfpacht. Dat onafhankelijk onderzoekers nu ook vaststellen dat het erfpachtstelsel eigenlijk niet fair is richting de inwoners, is veelzeggend. Zo hekelen de onderzoekers het grote verschillen tussen diverse erfpachtstelsels (AB 1994, 2000, 2016) of de enorme tariefverschillen per buurt (de buurtstraatquote). Een erfpachter met een huis van 5 ton betaalt 403 euro per jaar in Zuidoost, terwijl een erfpachter in Zuid een canon van 3952 gepresenteerd krijgt. Ook bevraagt het rapport of het wel eerlijk is dat bij uitgerekend de inwoners van de binnenstad en de Vondelparkbuurt, waar de duurste huizen staan, géén waardestijging wordt afgeroomd.

Een specifiek advies aan de gemeente is om de ‘hefboomwerking’ uit het rekenmodel voor erfpacht te halen. Wat betekent dat?

De erfpacht wordt vastgesteld op basis van de ‘residuele rekenmethode’. Daardoor stijgt de waarde van de grond, waarvoor de gemeente erfpacht rekent, sneller dan de waarde van de woning. Deze hefboomwerking is extreem voordelig voor de gemeente. Terwijl andere prijsverhogende factoren zoals de investeringen van een huiseigenaar, of de macro-economische ontwikkelingen (bijvoorbeeld de lage rente) niet worden meegewogen. Door die hefboomwerking te schrappen wordt de berekening duidelijker en verdwijnen de grote uitschieters.

Hoeveel verdient de gemeente met de erfpacht?

Veel. De inkomsten liggen sinds 2007 jaarlijks op een bedrag tussen de 206 en 430 miljoen euro per jaar, inclusief de uitgifte van nieuwe grond, zonder aftrek van kosten. In 2019 ging het om 4,5 procent van de inkomsten van Amsterdam. Overigens bestond die voor een belangrijk deel in 2019 en 2020 uit afkoopsommen in de ‘eeuwigdurende’ erfpachtregeling. Dit zijn pachters die eenmalig hebben afgekocht en hierna nooit meer hoeven betalen. In 2020 gebruikte Amsterdam 108 miljoen euro uit de erfpachtreserve om de klap van corona op te vangen. Maar een visie op hoe de hele stad zou kunnen profiteren van de erfpachtbaten, ontbreekt. Volgens de deskundigen is erfpacht ‘de facto verworden tot een vorm van grondbelasting om de gemeentelijke begroting sluitend te maken en te houden’.

Wat gaat er veranderen?

Voorlopig niets. Het stadsbestuur en de gemeenteraad komen nog met een inhoudelijke reactie, maar het rapport is vooral belangrijk omdat het de discussie over de wenselijkheid van erfpacht nieuw leven in blaast. De komende maanden zullen politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s voor de raadsverkiezingen van 2022 publiceren, daaruit moet blijken in hoeverre zij het erfpachtstelsel willen veranderen. Op de korte termijn is er wel een kans dat de gemeente meer gaat doen om de positie van erfpachters te verbeteren. Op de lange termijn zorgt de toenemende complexiteit en discussie over de erfpachtstelsels ervoor dat banken waarschijnlijk terughoudender zullen worden om huizen op erfpachtgrond te financieren, aldus het rapport.

Overigens zijn de onderzoekers eerlijk over hun advies, dat zij eufemistisch ‘een Gordiaanse knoop' hebben genoemd. Zij noemen veel verbeterpunten, maar zien ook dat alle belanghebbenden iets anders willen en het huidige stelsel nauwelijks te verbeteren is.