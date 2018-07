Hebben de tegenstanders van de Noord/Zuidlijn gelijk gekregen?

4. De overlast bij het aanleggen van tunnel en stations is zodanig dat veel ondernemers, vooral in De Pijp, omzetdaling en faillissement vrezen.

Vooral de ondernemers in de Ferdinand Bolstraat hadden het zwaar te verduren. De straat lag ruim 14 jaar op zijn gat door werkzaamheden, waardoor tram 24 al die tijd niet door de winkelstraat kon rijden. De enige manier waardoor ze het hoofd boven water hielden was de compensatieregeling van de gemeente.



Winkelstraatmanager Elisbeth Koop was de afgelopen drie jaar het aanspreekpunt voor ondernemers. "Het is voor alle ondernemers heel zwaar geweest, en nog steeds zwaar. Na de Noord/Zuidlijn lag de straat overhoop voor aanleg van de Rode Loper."



"En nu de straat weer aantrekkelijk begint te worden, worden de prijzen voor vastgoed ineens verhoogd en weten grote ketens de straat te vinden. Zij kunnen de hoge huren wel opbrengen, maar voor de kleine ondernemers die de afgelopen 15 jaar nog wisten te overleven door de compensatieregeling van de gemeente is dit een nekslag."



Brigitte Engels van kledingwinkel Haastje Repje is een van die ondernemers. "Na 15 jaar doorbijten in de Ferdinand Bolstraat werden we geconfronteerd met een enorme huurverhoging." Een kort geding werd gewonnen, maar het hoger beroep verloren. Daarom verhuisde Engels haar winkel naar de Van Woustraat. "We hebben een mooi en ruim pand nu. Het wrange is wel dat we op stel en sprong weg moesten in de Ferdinand Bolstraat, maar het pand nu al een jaar leegstaat."



Conclusie: WAAR



