‘Heb n hoer naar de tyfus getrapt,’ appte Kees M. naar zijn vriend

Beeld Nosh Neneh

“Ze heeft thuis al een kind,” vertelt Elaheh in de verhoorkamer van de politie over de vrouw naast wie ze achter het raam staat op de Oudezijds Achterburgwal. De Duitse sekswerker kent haar collega als een ‘lieve meid’ die zonder pooier werkt. “Ze heeft het geld niet nodig. Ze had geen geldproblemen. Ze houdt van feestjes.” De vrouw die zij kent onder de naam Gabriella is elf dagen daarvoor met zwaar hersenletsel overgebracht naar het AMC. Haar klant, Volendammer Kees M., is aangehouden voor poging tot doodslag. Dinsdag staat hij voor de rechter.

Gabriëlla heet in werkelijkheid Simona. Ze is 28 jaar geleden geboren in Braila, een stad aan de Donau, niet al te ver van de grens met Moldavië en Oekraïne. In Roemenië heeft ze een man en een kleuterdochter. Ze is dol op haar kind, dat ze overlaadt met knuffels en kusjes.

De relatie met haar echtgenoot verloopt met ups en downs. De twee kennen elkaar al 20 jaar en de laatste tijd gaat het minder. Volgens haar echtgenoot is Simona rebels en eigenwijs. “Zij deed wat ze wilde doen,” vertelt hij aan de politie. Aanvankelijk werkte ze een tijdje in Spanje in de prostitutie. Via Roemeense vriendinnen is ze in Amsterdam terechtgekomen. Die hebben haar verteld dat het werk financieel de moeite waard is. Simona pendelt al drie jaar heen en weer tussen Nederland en Roemenië. Als ze in Amsterdam is, werkt ze zes dagen per week.

In Roemenië brengt ze een maand lang door met haar familie en runt ze haar winkel. Thuis taalt ze niet naar drank of drugs. Dat is in ­Amsterdam anders. Daar blowt en drinkt ze en ­gebruikt ze cocaïne. Volgens haar collega is ze ‘altijd high’. Het werk van Simona zorgt voor de nodige wrijving binnen de relatie. Haar man dringt er op aan dat ze afscheid neemt van het sekswerk. “Ze wilde na dit jaar naar huis toe en stoppen met het werk in Amsterdam.”

Naar een hotel

Achter het raam houdt Simona er haar eigen werkwijze op na. De huur voor een kamer bedraagt 200 euro. Omdat dat bedrag eerst terugverdiend moet worden voordat er geld verdiend wordt, staan veel sekswerkers vanaf het moment dat ze de kamer gehuurd hebben achter het raam. Simona doet dat niet. Zij begint pas diep in de nacht. Dan probeert ze in korte tijd zoveel mogelijk geld te verdienen. “Ze heeft mij weleens verteld dat ze met iemand naar een hotel was voor 600 euro en dat hij daarna nog eens had betaald en dat ze 2800 euro van hem had ontvangen,” zegt Elaheh. “Haar werkstijl is als een escortvrouw.” Twee a drie keer per week neemt Simona een klant mee naar een hotel.

In de vroege ochtend van zondag 1 maart loopt Volendammer Kees M. met een vriend over de Oudezijds Achterburgwal. Kees is hem tegen­gekomen nadat hij was wezen darten in de stad. Hij heeft bier gedronken en coke gesnoven. Dat doet de stille Volendammer zo nu en dan om wat losser te worden. Als de mannen voorbij nummer 43 lopen, worden ze aangesproken. Achter het raam staan Elaheh en Simona. Beide mannen stappen naar binnen. Kees pint 100 ­euro voor zijn vriend en betaalt 200 cash voor hemzelf. Kees gaat met Simona een kamer in en betaalt binnen nog eens 650 ­euro met het pinapparaat. Een kwartier later verlaten Kees en Simona de peeskamer en lopen over de gracht. Simona appt daarop naar haar man in Roemenië dat ze geen hotel kan vinden en dat ze haar klant mee naar haar appartement aan de Ouwezijds Voorburgwal neemt.

Even later pint Kees M opnieuw 300 euro bij Simona. Om half twaalf stuurt Simona opnieuw een app naar haar man in Roemenië: ‘130. Hij heeft nog meer.’ Niet lang nadat Kees M. ook dat ­bedrag heeft gepind, stuurt ze: ‘Ik laat hem niet weggaan; want het is een Nederlander.’ Om kwart voor twaalf stoppen de appjes aan de man van Simona.

‘Naar de tyfus getrapt’

Ruim een uur later belt Kees M. met 112. Dat gesprek is niet bewaard gebleven. Daarop appt Kees met zijn vriend, die heeft na het hoeren­bezoek tevergeefs op zijn vriend staan wachten en is toen naar huis gegaan. ‘Ben er kk hard ingeluisd. Bel politie,’ stuurt hij. De vriend probeert uit te vinden wat er gebeurd is. ‘Bijna vermoord iemand,’ schrijft Kees. En: Politie bellen, zweer ‘t. Mijn leven is om nu.’

De vriend is zeer ongerust en wil weten of Kees opgesloten zit. ‘Ik ga nu naar de politie maar die moeten duidelijkheid hebben. Vertellen. NU.’

‘Heb n hoer naar de tyfus getrapt.’

Daarop belt Kees opnieuw met 112. Vrienden van hem zijn inmiddels ook bij bureau Burgwallen. Nadat agenten lang hebben moeten zoeken naar de juiste woning wordt de voordeur geforceerd. Op de grond in de woning ligt Simona. Ze maakt snurkende geluiden. Ze heeft zwaar hersenletsel en ligt in coma.

Zwaar hersenletsel

In Volendam wordt verbaasd gereageerd op het feit dat Kees iemand zwaar heeft mishandeld. Daar staat de 25-jarige fabrieksarbeider bekend als ietwat verlegen. Een binnenvetter. Maar zeker niet gewelddadig. Hij heeft geen strafblad en woont nog bij zijn ouders.

Hij zegt zich niets te kunnen herinneren van de mishandeling. Tijdens de ochtend in het ­appartement zou hij doodsangsten hebben uit­gestaan. Zo zou Simona hem naakt gefilmd ­hebben. Ook zou ze gezegd hebben dat ze corona had. “Ik dacht dat ze mij ging chanteren, filmpjes online gooien. Ze zei dat ze minderjarig was. Ik was angstig en trilde helemaal, doodsangsten.” Als Simona de angstige Kees uitlacht, slaan de stoppen door. “Eerst een duw, toen een klap, toen op haar ingeslagen. Ik weet het niet meer precies.”

Zijn versie is waarschijnlijk nooit meer te toetsen. Sinds de fatale ochtend is Simona niet ­aanspreekbaar. Haar toestand verslechtert. De verwachting is dat ze uiteindelijk aan haar verwondingen zal overlijden.