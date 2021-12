Heb je nog oude smartphones liggen? De Regenboog Groep zamelt ze in voor daklozen

Wie zijn zaken op orde wil hebben, moet die digitaal kunnen regelen. Maar wat nou als je geen toegang tot het internet hebt? De Regenboog Groep wil zoveel mogelijk Amsterdamse daklozen van een smartphone voorzien.

“Van degenen die het minste toegang hebben tot technologie, wordt eigenlijk het meest verwacht dat ze online zijn,” vertelt Servet (60) in de gezellige kunstsuite van inloophuis Makom (zie kader) in De Pijp. “Ik loop bij vier verschillende instanties en die communiceren allemaal digitaal, via de mail of een portal waar je op in moet loggen. Geen smartphone hebben kan eigenlijk niet meer.” In de zaal klinkt een instemmend gebrom. Van de aanwezigen in de kunstsuite hebben slechts twee daklozen een smartphone; de anderen hebben een ouderwets mobieltje waar je alleen mee kan bellen en sms’en of zijn helemaal onbereikbaar.

“Dat is echt een probleem,” zegt Jola Gosen van De Regenboog Groep. “Om weer op te krabbelen uit een rotsituatie moet je makkelijk online kunnen.” Daarom is De Regenboog Groep een inzamelactie begonnen, zodat ze smartphones en beltegoedkaarten kunnen aanschaffen voor Amsterdamse dak- en thuislozen. “Een smartphone is geen luxe meer, het is een basisbehoefte.”

De eindeloze opsomming van de Makombezoekers van bureaucratische zaken die moeilijk worden als je maar beperkt toegang tot het internet hebt, bevestigt dat. Contact met de Dienst Werk en Inkomen, het UWV of maatschappelijk werkers? Digitaal. Het aanvragen van een uitkering, belastingaangifte doen, het regelen van bankzaken? Online. “Zelfs als je gebruik wilt maken van de bibliotheek – het grootste inloophuis van de stad – moet je eerst online een werkplek reserveren,” vertelt Ricardo (53). “Dus om de computer daar te kunnen gebruiken, moet je op een computer een afspraak maken.”

Inkomen genereren

Niet alleen maakt een analoog bestaan het vrijwel onmogelijk om mee te draaien in ‘het systeem’, het beperkt ook je kansen op de banenmarkt, vertelt locatiehoofd Kathleen Denkers. “Werken voor bezorgservices zoals Deliveroo is bijvoorbeeld een handige, laagdrempelige manier om een inkomen te genereren, maar je raadt het al: ook daarvoor heb je een smartphone nodig.”

Net zoals voor de zoektocht naar naar een woning, die werkelijk hopeloos is zonder internet, legt Ricardo uit. “Als ik kans wil maken op een woning moet ik direct wanneer een advertentie online komt reageren. Maar tegen de tijd dat ik online ben, hebben er al 89 of zelf 352 mensen gereageerd en maak ik geen kans meer. En de verhuur van losse kamers gebeurt allemaal via social media.”

Social media. Nog zoiets waar je zonder smartphone geen toegang tot hebt. En hoewel de moderne mens graag klaagt over hoe social media het leven in de greep houden, is dat voor degenen die er niet aan mee kúnnen doen een groot gemis. “Wanneer iedereen de hele tijd met elkaar op Whatsapp of Facebook zit en jij daar niet op kan, is contact houden echt lastig,” zegt Jacques (42). “Het is een rotgevoel als je niemand kan bereiken.” “Ook omdat het onveilig is,” voegt Servet daaraan toe. “Ik heb in 2016 twee hartinfarcten gehad – wat moet ik doen als het weer misgaat en er niemand in de buurt is?”

Honger lijden

Overdag zijn er de inloophuizen waar dak- en thuislozen terecht kunnen, maar ’s avonds en ’s nachts staan ze er vaak alleen voor. “Als ik wat muziek kan luisteren, gaan die eenzame uren veel sneller voorbij,” zegt Jacques. “En ik ben een groot Formule 1-fan,” vertelt Servet. “Wanneer ik naar een race kijk, denk ik even niet aan mijn omstandigheden.” Hij baalt er dan ook flink van dat hij sinds zijn telefoon kapot is gegaan een aantal belangrijke races heeft gemist.“Maar het is niet anders. Voor grote uitgaven moet je eerst weken honger lijden. En toen het opeens zo koud werd, was een jas urgenter.”

Met een bijdrage aan de telefooncampagne van De Regenboog Groep helpt u Servet, Jacques, Ricardo en nog vele anderen uit de brand. Donaties kunnen o.v.v. ‘Telefoons voor De Regenboog Groep’ worden overgemaakt op NL30 RABO 0125 9437 33 t.n.v. Stichting Amsterdammer helpt Amsterdammer. Of sms TELEFOON naar 4333 om direct eenmalig 3 euro te doneren. Alle bijdragen zijn welkom.

Inloophuis Makom Inloophuis Makom is begin jaren negentig opgericht in het wijkcentrum van de Oranjekerk in de Van Ostadestraat. Sinds een paar jaar is het inloophuis aangesloten bij De Regenboog Groep, die nog acht andere inloophuizen in Amsterdam beheert. In Makom kunnen dak- en thuislozen even bijkomen, een praatje maken, een warme douche nemen of een maaltijd eten. Ook organiseert het inloophuis allerlei activiteiten, zoals filmavonden en een open podium voor poëzie en muziek, en heeft het zijn eigen kunstsuite om creatieve vaardigheden te oefenen.