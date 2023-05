Health Festival Amsterdam sjoemelt met vermelding ‘partners’: ‘Not amused’

Beeld Getty

De ontdekking dat de partnerlijst niet klopte, werd gedaan door Adriaan ter Braack, die met zijn twitteraccount @sjamadriaan pseudowetenschap op de hak neemt. Met het idee live mee te twitteren vanaf het festival, bestelde hij een ticket. Dat ticket werd vervolgens tot ‘niet geldig’ verklaard, zo kreeg hij donderdag per mail te horen - ‘gezien de mening die je uitdraagt nogal haaks staat op de sprekers’.

Het Health Festival Amsterdam vindt plaats op 12, 13 en 14 mei. Op die dagen zijn door de hele stad gratis workshops te volgen op het gebied van gezondheid. Ter Braack ontdekte sprekers op het programma die bekend zijn om het verspreiden van onwetenschappelijke theorieën over bijvoorbeeld vaccinaties en zonnebrandcrème. Ook voormalig radio-dj Giel Beelen heeft zich verbonden aan het festival. Eerder kwam hij in opspraak nadat hij ‘wonderdruppels’, die een risico voor de gezondheid bleken, had gepromoot.

ALS Nederland geen partner

Ter Braack besloot Stichting ALS Nederland, die als officiële partner op de website van het festival stond, te vragen wat ze met het evenement te maken hebben. Niets, zo blijkt. De stichting wist niet dat ze als partner werd aangemerkt en liet haar logo direct verwijderen. “Wij dragen geen cent bij aan dit festival,” aldus directeur Limore Noach.

Zeker twee andere organisaties blijken ten onrechte als officiële partner te zijn aangeduid, bevestigen ze aan Het Parool dan wel op twitter. Het gaat om de stichting Spieren voor Spieren en Life Goals Amsterdam. Drankverkoper Yugen Kombucha, die ook op de lijst staat, laat weten in gesprek te zijn met het festival om eventueel partner te worden, maar dat dit nog niet rond is. Manduka Yoga stelde op Instagram tegen Ter Braack geen partner te zijn, maar dat blijkt bij navraag van Het Parool een misverstand.

Teruggetrokken

De meeste andere organisaties bevestigen wel partner van het festival te zijn, maar dat zit ze inmiddels niet allemaal even lekker. Partner I am algae laat weten ‘not amused’ te zijn over de onterechte vermelding van officiële partners en heeft een statement aan het festival gevraagd. Food2smile heeft zich naar aanleiding van de onthullingen teruggetrokken.

Het festival heeft de pagina met partners inmiddels aangepast. Een aantal is geschrapt, de rest is nu onderverdeeld in ‘partners’ en ‘sponsoren’, om een onderscheid te maken tussen commerciële partners en organisaties die het festival op een andere manier steunen.

Excuses

“Op de website hebben we partners onder ‘officiële partners’ geplaatst, terwijl een deel van hen geen sponsor is maar op een andere manier met ons samenwerkt. Dat was onzorgvuldig, we hebben het aangepast en onze excuses aangeboden.”

Bij Stichting ALS Nederland was überhaupt geen sprake van een samenwerking. De stichting kwam op de lijst terecht nadat het festival gevraagd had of zij aandacht voor de spierziekte mochten vragen en daarvoor het stichtingslogo mochten gebruiken. Daar kregen ze toestemming voor. Dat logo verscheen vervolgens op de lijst met partners.

Niets te maken met festival

“Dat impliceert dat je voor elkaar kiest, dat je iets ziet in elkaars doelstellingen,” zegt directeur Noach. “Zo is het niet gegaan. We vinden het altijd fijn als initiatieven aandacht willen vragen voor ALS, maar we hebben verder niets met het festival te maken.”

Initiator Kristie van Kemenade vindt het vooral jammer dat dit voorval de aandacht afleidt van waar het festival om draait. “Duizenden mensen kunnen gratis iets doen dat bijdraagt aan hun gezondheid, en we hebben met de beste intenties keihard gewerkt om dat mogelijk te maken. Ik hoop dat mensen dat ook inzien.”

Dat er ook sprekers op het programma staan die omstreden zijn vanwege hun denkbeelden, vindt Van Kemenade niet problematisch. “We hebben een heel breed programma en willen allerlei verschillende visies op gezondheid een podium geven. Bezoekers kunnen zelf kiezen waar ze naartoe gaan en zelf uitvinden wat bij hen past.”