Havermelk wordt duurder door ‘limonadebelasting’

Ongezonde keuzes stimuleren en gezonde keuzes aanmoedigen. Dat is het doel van het ophogen van de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken uit het coalitieakkoord. Daarom moet vanaf volgend jaar per 100 liter geen 17,30 aan belasting meer worden betaald, maar 26,13 euro.

Maar dranken als havermelk als ongezond bestempelen? Dat vinden leden van de Partij voor de Dieren niet logisch; ze dienden er Kamervragen over in. Volgens de partij zijn dierlijke zuiveldranken − dranken die momenteel zijn uitgezonderd van verbruiksbelasting − namelijk niet gezonder dan plantaardige melkdranken en rijstdranken. Het aanmerken van dergelijke, veelal suikervrije dranken als ‘limonade’, onderschrijven zij dan ook niet.

Die visie wordt niet gedeeld door Maarten van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). ‘Het kabinet houdt de Schijf van Vijf aan als referentie voor een voedingspatroon dat goed is voor mens en planeet,’ luidt de uitleg. ‘In 2015 heeft de Gezondheidsraad de Richtlijnen Goede Voeding uitgebracht. Een van de richtlijnen is: neem enkele porties zuivel per dag, waaronder melk of yoghurt.’

De huidige verbruiksbelasting, die is ingevoerd op 1 januari 1993, wordt geheven op alcoholvrije dranken. Hieronder worden de categorieën vruchten- en groentesap, mineraalwater en limonade verstaan. De categorie limonade bevat alle alcoholvrije dranken die geen vruchten-en groentesap of mineraalwater zijn. Enkel dierlijke zuiveldranken en sojadranken die wat vet- en eiwitgehalte betreft overeenkomen met melkproducten, kunnen rekenen op uitzondering. Pech voor alle havermelkdrinkers dus.

Toch is er voor hen nog hoop. Het kabinet wil met de aanpassing van de verbruiksbelasting per 2024 de consumptie van suiker via frisdrank zoveel mogelijk verminderen. Daarbij is een eventuele uitzondering van zuivel- en sojadranken niet van de baan. Het VWS laat namelijk weten dat het kabinet momenteel onderzoek doet naar een mogelijke aanpassing: ‘Het vertrekpunt voor de grondslag is alle alcoholvrije dranken en hun suikergehalte. Ook zuiveldranken met toegevoegde suikers worden in dit kader bezien.’

