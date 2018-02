Havenwind goed voor energie 4000 huishoudens

Nu verkoopt Amsterdam Energie ook al windenergie uit de kop van Noord-Holland. Van het Afval Energie Bedrijf komt 'biomassastroom', uit Amsterdams groenafval. Verder maakt Amsterdam Energie het mogelijk dat Amsterdammers investeren in eigen zonnepanelen op daken in de stad, bijvoorbeeld omdat dat op hun eigen dak niet kan.



Op die manier hebben Amsterdammers op The Student Hotel aan de Wibautstraat en op metrostation Reigersbos eigen zonnepanelen gelegd, met de korting op de energiebelasting die de zogeheten 'postcoderoos' biedt. Daar komt nog een groot dak in Westpoort bij.



Pieken afvlakken

De windmolens bij Ruigoord werden vorig jaar voor de helft eigendom van de Amsterdamse haven. Het havenbedrijf wil het vestigingsklimaat verbeteren door zijn bedrijven goedkoop schone energie aan te bieden.



Verder moet de haven in de toekomst gaan fungeren als batterij van de stad. Duurzame energie komt per definitie met pieken en dalen. Als het hard waait is het aanbod van groene stroom groter dan de vraag.



Grootverbruikers in de haven kunnen Eneco helpen die pieken af te vlakken. Ze kunnen bijvoorbeeld de temperatuur van hun vrieshuis een paar graden lager zetten. Dat zien ze terug op de rekening in een algere stroomprijs.