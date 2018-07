Havenbedrijf Ter Haak opent Amsterdams' grootste zonnedak

De zonnepanelen leveren binnenkort 2,7 MW aan energie. De USA-terminal van Ter Haak en de omringende bedrijven kunnen daardoor helemaal in hun eigen stroombehoefte voorzien.



Familiebedrijf Ter Haak, het oudste stuwadoorsbedrijf in de Amsterdamse haven, slaat hoofdzakelijk cacaoproducten maar ook containers over. Het bedrijf denkt nog over meer zonnepanelen op andere loodsen, maar dat ligt iets lastiger omdat die niet allemaal bij Ter Haak zelf in gebruik zijn.



Baas boven baas

Met 10.000 zonnepanelen is het zonnedak van Ter Haak weer net een slagje groter dan het dak van Nissan, verderop in de haven. Daar liggen dan weer beduidend meer zonnepanelen dan op de Johan Cruijff Arena (4200 zonnepanelen) en de RAI (1800).



Baas boven baas moet Bedrijvencentrum Osdorp worden. Daar moeten op den duur 15.000 zonnepanelen komen van Amsterdammers die daarvoor op hun eigen huis geen ruimte hebben, door een collectief zonnepaneelproject van Ecostroom op de daken van, onder meer, Koopcentrum Akerpoort. Maar in feite gaat het in Osdorp om twintig daken.