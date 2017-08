Havenbedrijf hekelt woningbouwplannen

De plannen voor de te bouwen wijk Haven-Stad staan volgens het havenbedrijf haaks op de belangen van de haven. "De transformatie naar 'hoogstedelijk gemengd gebied' heeft grote gevolgen voor de bedrijven die er zijn gevestigd, vaak al decennia lang," aldus de haven.



Volgens het havenbedrijf druisen de woningbouwplannen in tegen de afspraken in het huidige coalitieakkoord. Daarin staat dat de bedrijven in de Coen- en Vlothaven zeker tot 2040 kunnen blijven op de plek waar ze nu zitten.



Maar omdat in 2029 al begonnen wordt met de bouw van de woningen, worden de bedrijven volgens de haven al ruim voor 2040 beperkt in hun activiteiten. "Dit verslechtert de verdiencapaciteit van de haven en de investeringsbereidheid van bedrijven in het gebied."



Geluidseisen

Zo krijgen bedrijven in de haven te maken met strengere milieueisen wanneer er woningen komen, bijvoorbeeld voor geluid en stof. Dat zou de ondernemingen beperken in hun activiteiten. Ook vreest de haven door de bouwerkzaamheden problemen met de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van het gebied.



Maar ook wanneer de bouw pas in 2040 van start zou gaan, heeft het havenbedrijf zorgen. Zo ontbreekt er duidelijk over de financiële tegemoetkoming voor bedrijven die verplaatst zouden moeten worden door de plannen.



Het havenbedrijf heeft de kritiek op Haven-Stad ingediend bij de gemeente. Het was tot maandag mogelijk hierover in te spreken.



