Haven krijgt grootste zonnedaken van de stad

Het gaat om 41.114 zonnepanelen op 10 daken van loodsen waar CWT koffie en cacao opslaat en overslaat. Samen zijn de zonnepanelen goed voor 11 miljoen kilowattuur per jaar, genoeg voor 3100 huishoudens.



Directeur Dick de Bruin van CWT verwacht dat de zonnepanelen er voor de zomer allemaal liggen. Het had nog wel wat voeten in de aarde om zo veel energieopwek rendabel te krijgen. Zelf verbruikt CWT in de uitgestrekte loodsen relatief weinig stroom, eigenlijk alleen voor reiniging, vorkheftrucks en verlichting. "Allemaal led."



Gunstige investering

Toch denkt hij dat het een gunstige investering is. "Niet alleen omdat we het prettig vinden voor onze kinderen en kleinkinderen." Ook voor de klanten van CWT, grote voedingsconcerns als Nestlé, is het een pre als de ecologische voetafdruk van eerdere schakels in hun voorraadketen nul is of zelfs negatieve impact kan compenseren verderop in de keten. "Die kunnen zij weer gebruiken."



De zonnepanelen zijn ook nog eens extra isolerend. "De loodsen blijven zo koeler. En het dak gaat langer mee."