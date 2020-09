‘Haute friture’: Ron Blaauw organiseert een frikandellenfestijn

Topkok Ron Blaauw organiseert een 'frikandellenfestijn'. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Een frikandel speciaal met curry, mayonaise en gesnipperde ui hoeven gasten op het frikandellenfestijn niet te verwachten. Bezoekers krijgen een viergangendiner voorgeschoteld, bestaande uit verschillende frikandellen die Blaauw speciaal heeft gecreëerd voor het evenement. Inspiratie voor de gefrituurde snacks ontleende Blaauw aan zijn eigen restaurants, Ron Gastrobars.

Gasten proeven achtereenvolgend de Frikandel Vive la France met Foie (ganzenlever), Frikandel Gado Gado, Frikandel Rendang en Frikandel Garnaal met wasabi, sesam en bonito. Een kaartje voor het diner kost 25 euro.

Wie erbij wil zijn moet wel snel zijn, vertelt Blaauw. “De verkoop gaat al hard: ik verwacht een uitverkocht restaurant.” Het idee van een frikandellenfestijn ontstond een jaar geleden al, maar vanwege corona wordt het nu pas uitgevoerd.

De Nederlandse eetcultuur

Blaauw heeft er zin in, maar, zegt hij, neem het vooral niet te serieus. “Het is een beetje humor natuurlijk. Een frikandel blijft een frikandel, maar wij gaan ’m wat opleuken.” Met verschillende combinaties wil de chef er ‘wat geks’ van maken.

“Frikandellen zijn toch onderdeel van de Nederlandse eetcultuur, ik ken weinig mensen die het niet lusten. We maken het ook niet té gek: we kiezen wel combinaties uit die bij de snack passen.” Dit keer geen kaviaar en wagyu, zoals de kenner wellicht van Blaauw gewend is. Maar wel ganzenlever en wasabi dus.

Een pittige frikandel

Tapperij de Eeuwige Jeugd zorgt voor het beste biertje bij elke frikandellenvariant. “Een pittige frikandel vraagt om een ander biertje dan een mildere,” zegt Blaauw. “Het worden mooie, maar ook laagdrempelige bier- en spijscombinaties.”

Kortom: “We gaan lekker frikandellen eten en een gezellige avond hebben. Op afstand!”