Hatelijke reacties Keti Koti 2017: ‘oliedomme fout’ zegt verdachte, groepsbelediging aldus OM

Het waren maar een paar zinnetjes geweest, drie jaar geleden op 1 juli geplaatst op internet, vermoedelijk zonder veel denkwerk vooraf. De 41-jarige M. uit Oud-Beijerland zat te kijken naar de rechtstreekse uitzending van de herdenking toen hij tikte: “Suriname is een vergaarbak van waardeloze minkukels” en “Heeft de Apenheul een nieuw park geopend?” De 50-jarige H. uit Rekem keek naar de kranslegging en schreef met een lachende emoji: “De slaven mogen met de krans slepen.”

Ze waren niet de enigen die dit soort uitspraken deden op sociale media, maar omdat er verschillende aangiften waren binnengekomen selecteerde het Openbaar Ministerie zeven uitlatingen die in aanmerking kwamen voor vervolging. De twee verdachten hadden de pech dat zij als enige afzenders door de politie konden worden getraceerd.

VI

Het was natuurlijk toeval, maar de zitting deed sterk denken aan de uitzending van Veronica Inside maandagavond waarin de analisten verantwoording aflegden over hun repertoire van foute grappen. Sommige argumenten die op televisie voorbij kwamen – over de ingeperkte vrijheid van meningsuiting en de lange tenen van bepaalde groepen – waren ook in de rechtszaal te horen.

Niet uit de mond van H. De verdachte betuigde omstandig spijt voor wat hij een oliedomme fout noemde. De beveiliger was na een nachtdienst achter de laptop gekropen en had zich naar eigen zeggen laten meeslepen door de reacties over en weer. “Ik ben tegen elke vorm van slavernij,” zo verklaarde en voerde nog een Marokkaanse ex-vriendin op als overtuigend bewijs van onbesproken gedrag.

M. had zijn tekst opgeschreven uit frustratie, liet hij weten. Bij het zien van de interviews met nazaten die aan de herdenking vooraf gingen, was de irritatie opgelopen. Hij vond de hele uitzending ‘nogal van één kant belicht’. Dat kwam hem op de vraag van de rechter te staan van welke kant de verdachte de herdenking van de afschaffing van de slavernij nog meer belicht had willen zien.

Lelijke dingen

Het bleek M. vooral te gaan om alle verwijten die de witte Nederlanders over zich uitgestort krijgen. “Het zal heus wel voorkomen, discriminatie, maar wat er nu allemaal gebeurt, gaat veel te ver.” Dat mensen zich gekwetst kunnen voelen door zijn opmerkingen, ging er moeilijk bij hem in. “Er worden voortdurend lelijke dingen gezegd over en weer. De een heeft daar meer last van dan de ander.”

Opmerkelijk genoeg ontkende M. dat de post over de Apenheul van zijn hand was. Hoe dat bericht onder zijn naam en profiel op Facebook was beland, was hem niet duidelijk. De opmerking over Suriname als vergaarbak van waardeloze minkukels was volgens hem op feiten gebaseerd. “Sinds de onafhankelijkheid is het daar een corrupte bende.”

De officier van justitie neemt de zaak duidelijk hoger op. Hij verwees naar het proces tegen een twintigtal stalkers van Sylvana Simons, enkele weken voor de verdachten hun berichten plaatsten. “Dat proces heeft veel aandacht gekregen in de media. Dit zijn duidelijk hardleerse types die er niet voor terugdeinzen groepen mensen te beschimpen.”

Volgens de officier hebben beide verdachten met hun berichten brandstof geleverd aan de polarisatie in de samenleving. Tegen M. eiste hij een geldboete van 400 euro, tegen H. een van 300 euro. Beide mannen hebben een blanco strafblad. H. sprak de hoop uit dat dat zo blijft, want hij heeft net een vaste baan als beveiliger op een vliegveld.