Hassan N. krijgt tot 12 maanden cel voor plaatsen nepbom bij restaurant HaCarmel

Hassan N., de 46-jarige man die in de nacht van 14 op 15 januari een nepbom heeft geplaatst bij het Joodse restaurant HaCarmel is veroordeeld tot 12 maanden celstraf waarvan 4 voorwaardelijk.

Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald in een vonnis dat woensdag is gewezen.

Ook moet de man een schadevergoeding betalen van drieduizend euro aan de drie eigenaren van het restaurant voor immateriële schade.

Het Openbaar Ministerie had 12 maanden cel geëist, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Voor het versturen van een antisemitische dreigbrief aan een buurtbewoner, waarvoor Hassan N. ook terechtstond, eiste het OM 4 maanden. De rechtbank heeft ook dat feit bewezen geacht.

De rechtbank liet weten rekening te houden met N. die een ex-drugsgebruiker is, maar benoemde ook expliciet dat de impact van de nepbom enorm is. Niet alleen voor de slachtoffers ‘ook voor de hele Joodse gemeenschap’. Alle feiten hebben volgens de rechtbank een antisemitisch karakter.

N. is in 2014 al eens veroordeeld voor antisemitische uitlatingen en was op de hoogte van de eerdere vernielingen aan het restaurant. De rechtbank gaat ervan uit dat de man specifiek restaurant HaCarmel als doelwit heeft gekozen, omdat het een Joods restaurant is met Joodse eigenaren en noemt dat zowel schokkend als onaanvaardbaar.

De bij het restaurant aan de Amstelveenseweg in Zuid achtergelaten doos bleek geen explosief te bevatten. Er zaten onder meer elektriciteitsdraden en een printplaatje in. Tijdens het onderzoek door de EOD werden omliggende woningen ontruimd. Op de doos zijn DNA en vingerafdrukken van N. gevonden. Naar eigen zeggen heeft N. de doos naast een vuilcontainer gezet, omdat die vol zat. N. verbleef geregeld in de woning van zijn vriendin, vlak bij het restaurant.

Zevende incident

Volgens de advocaat van HaCarmel is de nepbom het zevende antisemitische incident in 2,5 jaar geweest. De ‘vogelvrije’ zaak gaat eraan kapot, aldus de raadsman. Er loopt momenteel ook een strafzaak tegen een 31-jarige man, die op 8 mei zou hebben geprobeerd een vlag in het restaurant in brand te steken en ramen zou hebben ingeslagen. Die zaak dient in november.