Hassan is de held op Facebook na telefoonzoektocht: ‘Tranen in mijn ogen’

Reddende engel Hassan Talibi met Dani Moen: 'Ik ben meteen taart gaan kopen, voor zijn verjaardag.' Beeld -

Je zou het makkelijk vergeten in deze barre tijden, maar heel af en toe zijn sociale media een absoluut feest. En niet zelden is dat op de Facebookpagina Amsterdam Durft te Vragen. Dinsdagochtend weer.

De Amsterdamse Brigitte Moen-Janssen plaatste een oproep: haar zoon had stom genoeg twee dagen geleden zijn iPhone in een Uber laten liggen. Via Uber was geen contact te krijgen, maar de dienst Find My iPhone herkende een adres ergens in Zaandam. ‘Moet ik nu echt Sherlock Holmes gaan spelen en richting Zaandam rijden of heeft er iemand betere tips?’

Onmiddellijk meldde Hassan Talibi zich, inwoner van Zaandam: ‘Stuur de gegevens + locatie maar, ga ik ff langs voor je. Niet zijn spullen, dus gewoon afgeven!!’

Talibi werd meteen de held van deze post, die steeds meer likes en volgers kreeg. Hij kreeg wel het advies om voorzichtig te doen – en op veler verzoek vooral ook te vertellen hoe het zou lopen. Talibi: ‘Maar natuurlijk, ben er bijna!’

Nieuwe coupe

De spanning liep op, maar Talibi kwam voor een gesloten deur te staan. Wel gaf Find My iPhone duidelijk de locatie van de vermiste telefoon aan: een grote taxi voor de deur. Talibi besloot nog tien minuten te posten, maar toen kwam de plotwending: hij moest naar de kapper.

Dat was voor de inmiddels honderden volgers een lange zit. Tommy postte een gifje met Liam Neeson aan de telefoon in de film Taken: ‘I will find you.’ Hafida postte: ‘Wauw , ma sha allah, Hassan Talibi red jij ook vrouwen van spinnen? Dan sla ik je op!’

Talibi zelf postte even later op verzoek een foto van zijn nieuwe coupe.

Twee uur na de oproep van Moen-Janssen kwam de verlossende post, met foto en al: Talibi met de teruggevonden iPhone in zijn handen. Hij ging op weg naar Amsterdam om hem terug te brengen. Het mooie nieuws: de onfortuinlijke zoon was vandaag nog jarig ook.

Facebook smolt.

Een douche en een broodje

Talibi aan de telefoon, onderweg naar Amsterdam: “Natuurlijk, ik dacht meteen: even kijken wat ik kan doen. Het was mij toevallig ook overkomen. Twee weken geleden heb ik zelf mijn telefoon in een Uber laten liggen. Die is wel gewoon teruggebracht.”

Toen hij de telefoon eenmaal had getraceerd in de geparkeerde taxi voor de deur, wist Talibi dat de chauffeur te goeder trouw was. “Ik dacht, deze meneer weet hier niks van. Ik ben daarna naar de kapper gegaan, even langs huis voor een douche en een broodje, en toen snel teruggegaan.”

Weer een dichte deur, maar gelukkig kwam net een buurvrouw met een hondje naar buiten. Zij wees haar buurman aan, die net via de achterdeur zijn huis binnenging. De man had inderdaad geen idee van een telefoon in zijn auto. Aanvankelijk was die ook nergens te vinden. Dat lukte pas nadat moeder het nummer belde.

Talibi: “Hij lag goed verstopt. Helemaal achterin, onder de mat tussen de spullen. Het toevalligst was nog dat drie minuten later de batterij op was. Als ik vijf minuten later was geweest, hadden we hem niet gevonden. Ik ben meteen taart gaan kopen, voor de verjaardag van die zoon.”

Tranen

Brigitte Moen-Janssen (47) is een half uurtje later nog altijd van slag. “Ik zit gewoon met tranen in mijn ogen. Dat iemand zoiets voor je doet, dat is toch ongelofelijk? Toen hij op mijn bericht reageerde, zei ik nog: dat kan ik toch niet van je vragen? Maar hij woonde vlakbij, het was geen probleem. Hij heeft bij buren aan staan bellen en zoveel moeite gedaan. Echt geweldig. Na zoveel rottigheid en narigheid in de wereld de laatste jaren komt zoiets echt binnen.”

Zo is dat. En Dani Moen van harte gefeliciteerd met zijn dertiende verjaardag.