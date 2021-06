Hasjhandelaar en klassieke penozevoorman Gijs van Dam senior (86) overleden

Gijs van Dam senior (rechts) kijkt met een agent hoe de politie onderzoek doet na de fatale aanslag op zijn zoon Gijs junior. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Hij leed al lang aan suikerziekte, waardoor een been moest worden afgezet. Hij maakte nooit een geheim van zijn hasjhandel, die hem vanaf de jaren zeventig tot een bemiddelde, joviale figuur maakte.

Ontvoering

Hij werd begin jaren tachtig in Frankrijk veroordeeld tot twintig jaar celstraf, maar kwam na een paar jaar alweer vrij.

Landelijk werd hij bekend door de ontvoering van zijn toen 18-jarige zoon Gijs van Dam junior, in 1985. Het motief moet hebben gelegen in een conflict in de drugshandel van senior, die via relaties in het criminele milieu ook een eigen speurtocht opzette, parallel aan die van de politie.

‘Gijsje’ van Dam werd vastgehouden in een huis in Lelystad. Buiten de politie om sloot zijn vader een deal met de kidnappers waarin hij niet het geëiste losgeld van 8 miljoen gulden zou betalen, maar 2 miljoen. De overdracht liep uit op een reeks blunders en de jongen kwam vrij zonder enige betaling.

De ontvoerders werden gepakt en kregen 5 jaar cel. Eén van hen legde tegenover de rechtbank een opmerkelijke verklaring af. “We zouden alleen een partij hasj opbergen en kregen toen een doos met Gijsje van Dam er in.” De daders zouden hebben gehandeld in opdracht van ‘onbekende, zuidelijke types’.

‘Gijs langs de weg’

Gijs van Dam senior had in de onderwereld de bijnaam ‘Gijs langs de weg’, omdat hij altijd op pad was en bij voorkeur naast makkelijke uitvalswegen afsprak.

In 1986, een paar maanden na de ontvoering van zijn zoon, werd hij op zijn favoriete ontmoetingsplek gearresteerd: bij het roemruchte brugrestaurant over de A4 tussen Amsterdam en Den Haag, vlakbij Hoofddorp. Haagse criminelen reden de helft en Amsterdamse ook, en ieder kon na een deal eenvoudig zijns weegs, was het idee. Van Dam laadde daar een partij hasj uit een busje, samen met onder andere het latere onderwereldkopsuk Sam Klepper.

Klepper werd in oktober 2000 geliquideerd voor zijn penthouse boven winkelcentrum Gelderlandplein in Buitenveldert. Op 5 december 2002 werd daar om de hoek ook Gijs van Dam junior bij zijn huis onder vuur genomen door twee mannen op een motor. Hij overleefde vijf schotwonden, maar belandde in een rolstoel.

Tweede aanslag fataal

Op 28 mei 2004 werd een tweede moordaanslag Gijs van Dam junior alsnog fataal, nadat die net klaar was met zijn loodzware revalidatie. Een man schoot hem door zijn hoofd toen hij zich voor zijn huis in Zandvoort in zijn auto had gehesen. Hij werd 37 jaar.

In de zomer van 2011 werd Gijs van Dams dochter Alida, een halfzus van Gijs junior, ontvoerd in de Rijswijkstraat in Slotervaart, voor de ogen van een van haar zoons. Agenten zagen toevallig hoe zij een auto in werd gesleurd. De ontvoerders kwamen snel in beeld, mogelijk doordat ze er van uit waren gegaan dat de familie de politie niet zou inschakelen. Die kon hun gsm’s uitpeilen. Een arrestatieteam kon haar bevrijden en een van de ontvoerders aanhouden. Een tweede arrestatieteam wilde drie andere verdachten oppakken in Den Haag, maar één van hen schoot zichzelf dood.

Cor van Hout

Het waren steeds klappen voor een klassieke Amsterdams penozevoorman die temidden van gelijkgestemden zoals Heinekenontvoerder Cor van Hout van het leven genoot. Ze deelden de voorliefde voor de paardenkoersen – en het gokken op paardenraces en andere zaken waarop maar te gokken viel, voetbal ook.

Dat ‘paardjes spelen’ bracht ze niet alleen naar renbanen als Duindigt, maar ook naar de hippodromes van Parijs. Zelf had Van Dam volgens kenners ‘een goed paardje’.

Inleveren

Van Dam, Van Hout (tot zijn liquidatie in 2003) en hun entourage hingen graag rond in wedkantoren waar ze zowel legaal als zwart konden inleggen, of dat nou aan de Amsterdamsestraatweg van Utrecht was of in Noord-Frankrijk. Het was vaak eerder inleveren dan incasseren, maar dat mocht de pret niet drukken.

Gijs van Dam senior kampte al jaren met gezondheidsproblemen, waaraan hij donderdag bezweek. ‘Na een rijk en flamboyant leven’, aldus de rouwkaart, wordt hij woensdag begraven op begraafplaats Vredenhof aan de Haarlemmerweg. In het illustere gezelschap van zoon Gijs junior, Cor van Hout, misdaadblogger Martin Kok en ‘Kleine Wimpie’ alias ‘De Muis’, die daar al rusten in dezelfde rij.